Kundcenterchef till Ramirent
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Gällivare Visa alla byggjobb i Gällivare
2026-07-26
, Jokkmokk
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp en ny depå och arbeta nära kund i ett pågående projekt? Vi söker dig som trivs i en operativ roll, är serviceminded och vill vara med från uppstart till drift.
RAMIRENT är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag. Vi levererar maskin- och säkerhetslösningar till såväl byggbranschen som övriga industrier, med målet att öka säkerheten och effektiviteten ute på arbetsplatserna. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent har verksamhet i nio länder (Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen) och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, Europas största och världens fjärde största maskinuthyrningsbolag. Ramirents värderingar är "Smooth Service with a Smile" - vilket innebär att vi behandlar både kunder och kollegor med respekt, vänlighet och engagemang. Du blir en del av en arbetsplats med god stämning, stark sammanhållning och gott stöd från organisationen. Här finns stort fokus på kompetens- och utvecklingsmöjligheter, och dina insatser uppmärksammas.
Som Kundcenterchef har du det övergripande ansvaret för kundcentrets verksamhet. Du leder teamet, driver affären och säkerställer hög service, god lönsamhet och långsiktiga kundrelationer. Rollen är både strategisk och operativ, vilket innebär att du förväntas vara närvarande i vardagen och bidra i olika roller när verksamheten kräver det.
Vi rekryterar nu till en spännande roll med placering i Gällivare, där du blir en del av uppstarten av en ny depå kopplad till ett nytt projekt.
Arbetet sker ute på sajt hos kund, vilket innebär att du dagligen är i kontakt med verksamheten och bidrar till att leveransen fungerar smidigt, effektivt och professionellt. Rollen ställer därför krav på att du har ett serviceinriktat arbetssätt och trivs i samarbetet med både kund och kollegor.
Beroende på när du kan börja får du möjlighet att vara med i olika delar av etableringen av depån – från uppstart och struktur till att verksamheten är fullt i gång. Under denna period kommer även fler kollegor att rekryteras, där du blir en viktig del i att sätta arbetssätt, rutiner och bidra till en stark teamkultur.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du operativt med att säkerställa den dagliga driften och bidra till en välfungerande depåverksamhet. Det innebär att du:
Arbetar nära kund ute på sajt och säkerställer en smidig och professionell leverans
Är delaktig i uppstart och utveckling av depån och dess arbetssätt
Planerar, samordnar och följer upp det dagliga arbetet
Har en löpande dialog med kund, kollegor och andra samarbetspartners
Bidrar till struktur, ordning och kvalitet i verksamheten
Är flexibel och stöttar där behov finns i en uppbyggnadsfas
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs i en praktisk och verksamhetsnära roll där du får ta ansvar och vara med och bygga upp något från grunden. Du är en person som ser vad som behöver göras, tar initiativ och gillar att få saker att fungera i vardagen.
Eftersom arbetet sker ute hos kund är det viktigt att du är serviceminded, kommunikativ och professionell i ditt bemötande. Du har lätt för att samarbeta, bygga relationer och bidra till ett positivt klimat i teamet.
Du är strukturerad och lösningsorienterad, men också flexibel och trygg i att hantera en vardag där förutsättningarna kan förändras – särskilt under en uppstartsfas.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Erfarenhet från en operativ roll inom exempelvis bygg, anläggning, industri eller liknande
God samarbetsförmåga och servicekänsla
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete ute på projekt/sajt
Erfarenhet av uppstarts- eller förändringsarbete
Vana av att arbeta strukturerat i en dynamisk miljö
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vuoskonjärvivägen 15 (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
10011591