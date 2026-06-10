Kundcenterchef
Svevia AB (publ) / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-06-10
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Vi vill vara branschens mest omtyckta arbetsgivare. Inte störst – men bäst när det gäller. Därför investerar vi i våra medarbetare och satsar hållbart för framtiden. Hos oss får du korta beslutsvägar och ett team som samarbetar för att ge bygg- och entreprenadföretag rätt maskin på rätt plats – varje dag.
Nu söker vi en kundcenterchef till Umeå som vill leda och utveckla verksamheten med både affärsfokus och starkt ledarskap.
Rollen som kundcenterchef
Som kundcenterchef hos Arento i Umeå har du ett helhetsansvar för verksamheten – med fokus på lönsamhet, tillväxt och kundnöjdhet. Du leder det dagliga arbetet i kundcentret och säkerställer struktur, effektivitet och hög servicenivå.
Du driver verksamheten både operativt och strategiskt, och arbetar nära både kunder och medarbetare för att skapa bästa möjliga resultat.
En viktig del av rollen är att utveckla affären på den lokala marknaden genom att bygga långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter.
Driva daglig styrning genom morgonmöten samt följa upp verksamheten via månatliga APT
Säkerställa hög servicenivå och att kundens behov alltid står i fokus
Arbeta aktivt med budget, resultat och uppföljning av relevanta nyckeltal
Bevaka och bearbeta den lokala marknaden genom kundbesök
Leda, utveckla och inspirera teamet för att nå gemensamma mål
Driva kundcentrets tillväxt och bredda kundbasen
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med stark affärsförståelse. Du drivs av att utveckla både människor och verksamhet, och har förmågan att skapa struktur samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad.
Du har lätt för att bygga relationer och trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med kundkontakt.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av att leda och utveckla team
God affärsförståelse samt erfarenhet av budget- och resultatansvar
Erfarenhet av B2B-affärer och kundbearbetning
Förmåga att skapa och upprätthålla långsiktiga kundrelationer
Intresse för och gärna kunskap om maskiner, fordon eller utrustning inom anläggning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana (Office-paketet)
B-körkort
Vi erbjuder dig Hos oss blir du snabbt en i gänget. Inom Arento delar vi med oss av kunskap och drar nytta av varandras styrkor. Det ger dig unika utvecklingsmöjligheter och öppnar för spännande utmaningar i ett företag i snabb förändring. Med tydliga prestationsmål och utmanande arbetsuppgifter får du utrymme att vässa din spetskompetens och göra skillnad. Och det är lika lätt att få ansvar som att ge – oavsett om du vill göra en ledarskapsresa eller bli specialist. Karriärvägarna är många. Vi uppskattar när du är innovativ. Tillsammans tar vi nästa steg genom att lyssna på kunderna och utveckla hållbara lösningar. Det finns med andra ord många fördelar att dela väg med oss.
Ansök idag!
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda vårt kundcenter i Umeå? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi arbetar med ett kompetensbaserat urval och ber dig därför skicka in ditt CV samt svara på urvalsfrågor – inget personligt brev behövs.
Rekryteringsprocessen innefattar tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll.
Urval sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 24 juni.
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Eriksson +46702218945 och har du frågar rörande rekryteringsprocessen kan du kontakta Alma Henriksson, alma.henriksson@svevia.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7883207-2046957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Storgatan 60 (visa karta
)
903 30 UMEÅ Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9958344