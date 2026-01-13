Kundbokare Kiruna

Duvi Group AB / Kundservicejobb / Kiruna
2026-01-13


Mötesbokare
MeetLab - Vi skapar möten åt Europas ledande företag
Om MeetLab
MeetLab är ett snabbväxande rekryterings- och bemanningsföretag som specialiserar sig på professionella mötesbokare för företag runt om i Europa.
Vi samarbetar med ambitiösa företag inom flera branscher - SaaS, HR, marknadsföring, telekom, offentlig upphandling, finans m.fl. - för att hjälpa dem att växa genom kvalificerade B2B-möten.
På grund av ökad efterfrågan söker vi nu drivna mötesbokare som är kommunikativa, självgående och motiveras av att skapa affärsmöjligheter.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Dina arbetsuppgifter
Som mötesbokare hos MeetLab har du en central roll i våra kunders försäljning. Dina uppgifter inkluderar:
Ringa utgående samtal till beslutsfattare på små och medelstora företag

Boka kvalificerade möten för de säljteam du arbetar med

Förstå kundernas behov och matcha dessa mot erbjudandet

Arbeta i moderna verktyg: CRM, dialer, dashboards m.m.

Följa strukturerade arbetsmetoder och möta tydliga mål

Leverera professionella samtal som väcker intresse och bygger förtroende

Vi erbjuder dig
Möjlighet att arbeta helt på distans eller från vårt kontor i Malmö

Konkurrenskraftig ersättningsmodell

Chansen att jobba med företag i flera europeiska länder

Modernt arbetssätt, bra verktyg och tydliga processer

Goda utvecklingsmöjligheter inom MeetLab

Matchning mot företag där just dina språk behövs

En trygg och effektiv rekryteringsprocess

Vem är du?
Du passar perfekt i rollen om du:
Har intresse för försäljning/mötesbokning (erfarenhet är meriterande men inget krav)

Är kommunikativ och kan bygga förtroende snabbt

Motiveras av målsättning och tydliga resultat

Är självgående och gillar ansvar

Har en positiv inställning även under tuffare dagar

Behärskar ett eller flera europeiska språk, t.ex.:
Engelska, svenska, danska, norska, finska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska, polska, portugisiska, rumänska, grekiska, turkiska m.fl.

Alla ansökningar sker via vårt formulär:
https://forms.gle/FTfWwey8SsEFDmpV9
Välkommen med din ansökan !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundbokare Kiruna".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Duvi Group AB (org.nr 556843-6082), http://www.meetlab.se
Österleden 2 (visa karta)
981 38  KIRUNA

Arbetsplats
Kiruna

Jobbnummer
9681096

