Kundbokare för Ekonomisk rådgivning

Vi söker nu för vår kunds räkning en kundbokare inom ekonomirådgivning.
Företaget som du kommer vara anställd av är en av Sveriges största banker. De har en bred kundbas med god relation till sina kunder.
Du kommer att arbeta med att boka in personliga möten åt deras kunder. Mötet går ut på att se över ekonomin, så som lån, sparande, kort och eventuellt andra tjänster som kan tänkas behövas se över.
Du ringer enbart befintliga kunder och arbetar i en seriös miljö och med bra system som hjälper dig i ditt arbete.
Du kommer inte att göra några egna rådgivningar eller prata ekonomi, du kommer enbart boka in möten, därför krävs det ingen vidareutbildning inom ekonomi eller liknande.
Kontakten sker till privatpersoner och vi ser därför att du är en person som gillar att ta kontakt med nya människor. Är öppen och har lätt för att prata i telefon samt gillar att nå mål.
Tidigare erfarenhet av försäljning eller bokning är ej ett krav.
Att vara intresserad av ekonomi och sparande är ett plus.
Du ska behärska svenska språket flytande.
Du erbjuds fast lön på 20 000 + provision per inbokat möte.
Du kommer att arbeta heltid 10-18 måndag till fredag. Det finns även möjlighet för extra jobb på kvällar och helger.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
