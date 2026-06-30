Kundassistent till Gävle
Bemannia AB (Publ.) / Kundservicejobb / Gävle Visa alla kundservicejobb i Gävle
2026-06-30
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Har du erfarenhet av service och är van vid mötet med människor, kanske från arbete inom handeln, reception eller andra tjänster där det personliga kundmötet står i fokus? Sök detta uppdrag, redan idag!
Om uppdraget
Till vår kund i Gävle, söker vi nu en kundassistent, kundservice hos vår kund består av 17 kundassistenter som jobbar med möten med hyresgäster och bostadssökande i reception, telefon och mail. Kundservice är den grupp som du kommer att tillhöra.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med start 14 september eller tidigare enligt överenskommelse. Arbetstid: Enligt schema under vardagar kl 07:00-15:30 eller 07:30-16:00 Omfattning: 100% uppdragslängd: 1 år med möjlighet till förlängning i tremånadersperioder
Arbete sker på plats, ingen möjlighet till distansarbete
Intervjuer kommer preliminärt att genomföras under vecka 35–36
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som kundassistent är ett omväxlande arbete som förutsätter att man tycker om att arbeta med service och är nyfiken på sin omgivning. På ett välkomnande, omtänksamt och mänskligt sätt tar kundassistenten emot ärenden och hanterar dessa inom ramarna för de rutiner och processer som gäller samtidigt som man säkerställer att hyresgästen förstått och accepterat lösningen.
Det är kundassistenten som ger rätt service, vid rätt tillfälle och på rätt sätt till alla intressenter –med fokus på tillgänglighet, service och kommunikation. Vi lägger stor vikt på ett gott bemötande och att hyresgäster och bostadssökande ska känna sig hörda och sedda. Vi vill vara personliga och se till alla intressenters behov.
Kundassistenten möter dagligen människor i vår reception, genom telefon, mail och chatt. Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Svara på allmänna frågor om uthyrning och att söka bostad
Ta emot frågor från hyresgäster, bostadssökande och andra intressenter
Ge statusinformation om pågående ärenden
Ta emot felanmälningar
Nyckel- och tagghantering
Betalningsärenden, såsom hyresbetalningar, underhåll- och tillvalsbeställningar
Skriva avtal för fordonsplatser och förråd
Uppsägningar av bostad, fordonsplats och förråd
PosthanteringPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Fullständig gymnasieutbildning
Vi söker en person som är positiv, lösningsorienterad och har servicekänsla ut i fingerspetsarna
Bra på att kommunicera, lyssna och visa empati oavsett på vilket sätt det sker – ansikte mot ansikte, över telefon eller via text
Tidigare erfarenhet av service och är van vid mötet med människor, kanske från arbete inom handeln, reception eller andra tjänster där det personliga kundmötet står i fokus
Kunna uttrycka sig väl på såväl svenska som engelska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna förfrågan
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 13 augusti
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén och Pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på +4672-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7989710-2076840". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Gävle Centralstation (visa karta
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803 11 GÄVLE Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9984384