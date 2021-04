Kundansvariga till Kundservice - Qtym AB - Butikssäljarjobb i Karlstad

Qtym AB / Butikssäljarjobb / Karlstad2021-04-13Bank- & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens skapar stora möjligheter för oss. SBAB växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo.Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi - Vill du vara med?Vår tillväxtresa fortsätter och i januari växte vi dubbelt vår marknadsandel, så nu ska vi bli ännu fler medarbetare. Det är jättekul!Som Kundansvarig drivs du av att göra skillnad för våra privatkunder och tillsammans med dina kollegor säkra vår övergripande strategi och förverkliga vår vision - att erbjuda Sveriges Bästa Bolån.SBAB kännetecknas av stort ansvarstagande samt viljan att göra skillnad. Vi präglas av en snabb förändringstakt och utmanar ständigt invanda mönster och gamla sanningar. Därför söker vi nu dig med förmåga att förverkliga drömmar och förenkla vardagen för våra kunder. Samtidigt brinner du för utveckling av både dig själv och vår affär, där du utvecklas i rollen, eftersom såväl företaget som branschen är i ständig utveckling.Som kundansvarig har du dagligen kontakt med våra kunder och ditt fokus kommer att vara att:ha en kvalificerad dialog med våra privatkunder och deras behov av in- och utlåning samt den totala boendeekonomin.skapa långsiktiga kundrelationer där kundens tillit och nöjdhet är en central del i din arbetsroll.verka mot vårt gemensamma mål om att skapa värde för kunden.Om du är en engagerad och kvalitetsmedveten person, självklart passionerad för våra kunder, är det här en perfekt roll för dig i Sveriges mest snabbväxande bank!Din bakgrund? Den vet du bäst - överraska oss!På SBAB vet vi att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt. Desto mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald för att uppnå bästa möjliga resultat. För oss handlar det om att aktivt ta ställning för att fler perspektiv berikar genom att arbeta inkluderande.När du börjar hos oss kommer du tillsammans med dina blivande kollegor att genomgå en utbildning, som ger dig rätt förutsättningar att lyckas bra i ditt nya jobb. Utbildningen pågår under ett antal veckor och ger dig kunskaper inom bolån i SBAB samt att du blir Swedsec-licensierad för Bolån.Vi värdesätter att du med omtanke och nyfikenhet arbetat med kundmöten tidigare. Det är förstås redan nu en fördel om du har erfarenhet från bank-, finans eller försäkringsbranschen, men inte ett måste. Kanske är du helt enkelt redo för att byta bransch?Du bör ha en universitetsutbildning, inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som grund. Du är duktig på svenska och engelska. Behärskar du ytterligare språk är det en merit.För att lyckas i rollen tror vi att du:har ett tydligt kundfokus.ser värdet i att möta kunden på dennes villkor.har en analytisk blick och motiveras av att ställas inför komplexa frågeställningar.trivs att arbeta målinriktat med vår affärmotiveras av att ständigt utmanas i att tänka nytt och utvecklas, med hög kvalitet och kundnöjdhet som mål.Arbetstiden är schemalagd och vi arbetar dagtid, men för att möta våra kunders behov hjälps vi åt att också jobba kvällar och helger ibland.Låter det intressant?Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, så återkommer vi till dig inom kort.ANSÖK VIA LÄNKEN NEDAN (kopiera länk i nytt fönster för att öppna annonsen):SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision - att erbjuda Sveriges bästa bolån - arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare.Varaktighet, arbetstid2021-04-13Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-20Qtym AB5689298