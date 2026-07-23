Kundansvarig till Oui Chef, Stockholm
Nilsons Restaurangservice AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-23
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Oui Chef bemannar restauranger, hotell och eventlokaler i Stockholm med kvalificerade kockar och servicepersonal. Vi har just nu fler uppdrag på gång och söker dig som vill hjälpa oss att hitta och bygga relationer med fler kunder inom B2B.
Om rollen
Som kundansvarig blir du länken mellan Oui Chef och våra kunder. Du kommer att
• Identifiera och kontakta potentiella kunder via telefon och mejl
• Boka in och genomföra möten med restauranger, hotell och eventlokaler
• Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer
• Vara en av kontaktpunkterna för våra befintliga kunder
• Ansvara för våra sociala medier
• Hålla kontakt med vår befintliga personal
Du älskar att prata i telefon och möta nya människor, och trivs lika mycket med att åka ut och träffa kunder på plats som med att sitta och boka möten från kontoret.
• Har flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Har minst två års erfarenhet av försäljning och kundkontakt, gärna inom B2B
• Har god kunskap om hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär
• Är trygg i telefonsamtal och möten med nya människor
• Är strukturerad och driven i ditt eget arbete
Tjänsten passar dig som vill arbeta extra vid sidan av studier, eller dig som söker en flexibel roll på 3–4 dagar i veckan.
Om Oui Chef
Oui Chef är ett bemanningsföretag inom restaurang- och hotellbranschen, verksamt i Stockholm med omnejd. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du samtidigt förväntas ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och resultat. Vi anpassar oss gärna efter vilka dagar som passar dig bäst – men rollen kräver minst tre dagar i veckan på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
www.oui-chef.se
E-post: info@oui-chef.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "info@oui-chef.se". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nilsons Restaurangservice AB
(org.nr 559465-2702)
113 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
10010441