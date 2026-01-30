Kundansvarig till 2U Assistans - 75% tjänst
Är du en strukturerad relationsbyggare som vill göra skillnad i människors vardag? Vi söker nu en engagerad Kundansvarig till 2U Assistans i Västerås. I denna nyckelroll fungerar du som spindeln i nätet och samordnar kontakten mellan kunder, personliga assistenter och administration. Din främsta uppgift är att säkerställa att assistansen utförs med högsta kvalitet och alltid utgår från kundens unika behov och beslut.
Detta är initialt en 75% tjänst som kan utökas till en 100% tjänst då företaget är i en tillväxtfas.
Du erbjuds
• En ansvarsfull och varierande roll i ett bolag som värnar om både kunder och medarbetare
• Möjlighet att utvecklas inom ledarskap, arbetsmiljöfrågor och administration
• Att bli en del av ett stöttande och engagerat team
• Ett gemensamt arbete för att skapa trygghet och livskvalitet för kunderna
• En grundlig introduktion i rollen
• Möjlighet att påverka och förbättra verksamhetens arbetssättDina arbetsuppgifter
• Administrera uppstart och avslut av kunduppdrag.
• Agera primär kontaktperson för kunder, anhöriga, företrädare och assistenter.
• Ansvara för schemaläggning i nära samarbete med arbetsledare på plats.
• Säkerställa att assistansen utförs enligt kundens genomförandeplan.
• Utföra löpande dokumentation och administration i systemet AiAi.
• Bedriva löpande arbetsmiljöarbete i samråd med arbetsmiljöansvarig.
• Hantera assistenters utlägg och ta fram underlag vid rekrytering av ny personal.Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad, empatisk och har en förmåga att skapa förtroendeingivande relationer. Du är en skicklig administratör som är bekväm med IT-system och har ett öga för detaljer, särskilt vid schemaläggning och dokumentation. För att lyckas i rollen krävs det att du är självgående, lösningsorienterad och pedagogisk i din kommunikation. Meriterande är om du tidigare har arbetat inom personlig assistans eller har erfarenhet av systemet AiAi.Övrig information
Plats: Västerås
Omfattning: 75%
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Dagtid, kontorstider
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan omgåendeOm företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Ersättning
