Kundansvarig säljare till Shipit Sverige AB
Shipit Sverige AB / Säljarjobb / Jönköping
2025-09-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd

Om Shipit.se
Shipit Sverige AB är en snabbväxande SaaS-leverantör som förenklar och effektiviserar frakthantering för företag, i synnerhet inom e-handel. Med vår digitala plattform får företag möjlighet att skicka frakter med alla populära frakttjänster, smarta verktyg för frakthantering och en service som sparar både tid och pengar. Lösningarna kan dessutom anslutas direkt till företagets webshop och implementeras färdigt på 30-60 minuter.Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
Som kundansvarig säljare hos oss kommer du att spela en central roll i att bygga långsiktiga relationer och driva tillväxt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Bearbeta och utveckla kundkontakter och affärsmöjligheter.
Genomföra kundmöten, presentationer och uppföljningar.
Upprätta offerter och föra dialog med kunder fram till avslut.
Hjälpa nya kunder att komma igång med våra tjänster.
Uppmärksamma kunders behov och i samråd med teamet ta fram nya lösningar.
Bistå kunder i ärenden som naturligt uppkommer i rollen som deras kontaktperson.
Eftersom Shipit är ett ungt bolag är det sannolikt att arbetsuppgifterna även kan omfatta andra insatser där du kan bidra till vår utveckling.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning.
Är driven, målfokuserad och relationsskapande.
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift, svenska och engelska. Språkkunskaper i finska är meriterande.
Är strukturerad och trivs i en miljö med högt tempo och stort eget ansvar.
Meriterande för jobbet:
Erfarenhet inom SaaS-försäljning.
Erfarenhet inom logistik eller e-handel.
Erfarenhet inom systemkopplingar, API och integrationer.
Vi erbjuder:
Fast månadslön och provision.
Möjlighet att påverka och växa i takt med bolaget.
En entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar.
Placering i Jönköping, med möjlighet till distansarbete.
Anställningsform: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka en ansökan till career@shipit.se
senast 2025-10-31. Urval kommer ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: career@shipit.se
Detta är ett heltidsjobb.
Shipit Sverige AB
9529718