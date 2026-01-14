Kundansvarig säljare till Resultat AB
2026-01-14
Vi söker dig som drivs av att vinna! Din inställning och vilja är viktigare än erfarenhet. Vi värdesätter egenskaper som laganda, tävlingsinstinkt och förmågan att ge allt för att nå målet. Här får du möjlighet att ta din vinnarskalle till nya höjder i en inspirerande och utvecklande säljroll.
På Resultat blir du del av ett litet team där du har stor möjlighet att själv påverka din vardag och utveckling. Bolaget fokuserar på rekryteringslösningar inom Ekonomi, Finans och HR.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som kundansvarig säljare hos Resultat får du en nyckelroll i att förena talanger med spännande karriärmöjligheter. Du är företagets professionella ansikte utåt och bygger långsiktiga relationer med våra kunder.
Din vardag är varierad, med grunden nedan:
• Prospektera nya kunder
• Hantera kalla och varma samtal till kund
• Identifiera personalbehov hos nya och befintliga kunder
• Skräddarsy lösningar inom bemanning och rekrytering för kunden, agera rådgivande till kunds rekryteringsbehov
• Genomföra säljmöte, både digitalt och främst fysiskt på plats hos kund
• Uppföljning och kundvård på både kort och lång sikt
DIN PROFIL
Vi söker dig som är hungrig att utvecklas inom försäljning! Du är målmedveten och resultatorienterad. Du trivs att arbeta med frihet under ansvar, och driver själv på för dig egen utveckling! Du tar ägande över ditt arbete och driver gärna på din omgivning för att lyckas tillsammans!
• Minst 1 års erfarenhet inom försäljning
• Flytande i svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av uppsökande försäljning, ex telefon- eller fältförsäljning
• B2B-erfarenhet
• Ekonomibakgrund/ -utbildning
OM RESULTAT AB
Vårt jobb handlar varje dag om att hitta rätt person till rätt plats. Vi hjälper företag med rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR och Lön! Bolaget startade 2012 och finns idag i Stockholm och Göteborg. Vi är ett litet team av engagerade kollegor med mångårig erfarenhet i branschen. Här får du ta stort eget ansvar i en bred roll på ett familjärt bolag!
Oavsett om en kandidat söker nytt jobb som CFO, vill ta nästa steg och
kanske bli Controller eller precis tagit examen inom HR så kan Resultat hjälpa. Vi hjälper alltifrån stora börsnoterade bolag till mindre start-ups, oavsett bransch, av den enkla anledningen att Ekonomer,
HR-kompetens och löneadministration behövs i alla företag.
Vi strävar efter att vara det mest Personliga- och Engagerade bemanningsbolaget i branschen. Med det fokuset kommer ett
ansvar. Ett ansvar att lära känna vår kandidat och vår kund på riktigt. Det är då det blir den perfekta matchningen!
VÅR REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess följer nedan:
• Telefonintervju
• Personlighets- och logiktest
• Intervju med rekryterare
• Caseövningar
• Referenstagning
• Träff med teamet
VILLKOR
Start: Mars, eller enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Ort: Göteborg
Vi behandlar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
