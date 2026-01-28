Kundansvarig säljare till Framtiden
2026-01-28
Vi söker dig som drivs av att vinna! Din inställning och vilja är viktigare än erfarenhet. Vi värdesätter egenskaper som laganda, tävlingsinstinkt och förmågan att ge allt för att nå målet. Här får du möjlighet att ta din vinnarskalle till nya höjder i en inspirerande och utvecklande säljroll.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som kundansvarig säljare hos Framtiden får du en nyckelroll i att förena talanger med spännande karriärmöjligheter. Du är företagets professionella ansikte utåt och bygger långsiktiga relationer med våra kunder.
Din vardag är varierad, med grunden nedan:
Prospektera nya kunder
Hantera kalla och varma samtal till kund
Identifiera personalbehov hos nya och befintliga kunder
Skräddarsy lösningar inom bemanning och rekrytering för kunden, agera rådgivande till kunds rekryteringsbehov
Genomföra säljmöte, både digitalt och främst fysiskt på plats hos kund
Uppföljning och kundvård på både kort och lång sikt
DIN PROFIL
Vi söker dig som är hungrig att utvecklas och har drivet att lära dig mer inom försäljning! Du är målmedveten och resultatorienterad. Du trivs att arbeta med frihet under ansvar, och driver själv på för dig egen utveckling! Du tar ägande över ditt arbete och driver gärna på din omgivning för att lyckas tillsammans! Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet inom försäljning
Flytande i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av uppsökande försäljning, ex telefon- eller fältförsäljning
Idrottsbakgrund
B2B-erfarenhet
OM FRAMTIDEN
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Vi gör skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera talanger till rätt företag främst inom IT/Teknik, ekonomi och kontor. Framtiden startade 2004 och finns idag på sju orter i Sverige.
Som medarbetare på Framtiden skall det vara roligt att gå till jobbet! Vi är ett ambitiöst och härligt gäng som gillar att umgås med varandra och samtidigt utvecklas. Här strävar vi alltid efter att bli vårt bästa jag genom utbildning, träning och ständig utveckling i våra roller.
För oss på Framtiden är balansen mellan jobb och privatliv viktigt, därför tillämpar vi förtroendetid och flexibel arbetsplats. Vi har också förmåner som exempelvis utbildningsbidrag, väl tilltaget friskvårdsbidrag och gemensam frukost varje dag. Det finns möjlighet till delägarskap. Vi erbjuder attraktiv lön och bonusmodell.
Vi står för hög service, kvalitet och har ett klimat som är familjärt och grundat i sunda värderingar. Om du vill ha en arbetsplats präglad av en positiv kultur där vi, medarbetarna, är i fokus är Framtiden rätt ställe för dig.
VÅR REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess följer nedan:
Telefonintervju
Personlighets- och logiktest
Caseövning
Intervju med rekryterare
Referenstagning
Intervju med rekryterande chef
VILLKOR
Start: Mars
Omfattning: 100%
Ort: Malmö
Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
https://www.framtiden.com
