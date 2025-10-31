Kundansvarig Säljare till Carotte Group AB
2025-10-31
Om företaget
Carotte Group är en koncern inriktad på möten där måltid och service av hög kvalitet skapar upplevelser. Genom specialiserade dotterbolag levererar företaget branschledande tjänster till både företag och privatpersoner, från event och catering till bemanning och drifttjänster. Kulturen präglas av mod, prestigelöshet och handlingskraft där medarbetarna är den viktigaste investeringen och där nya idéer välkomnas samtidigt som det bästa av det beprövade värnas. Här möter sälj, projektledare och kockar varandra i en miljö med många perspektiv och nationaliteter och där samarbetet driver resultat och kundnöjdhet.
Vi på Asta Agency samarbetar med Carotte i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos Carotte.
Om tjänstenI rollen som kundansvarig säljare har du ett helhetsansvar för en egen kundportfölj i Göteborg med fokus på att skapa nöjda och långsiktiga kundrelationer och aktiva avtal inom företagets affärsområden som Food & Event, Staff och Housekeeping. Du driver hela säljprocessen enligt Carottes "Way of Sales" från prospektering och bokning till behovsanalys, offert och signerat avtal och säkerställer en smidig överlämning till leverans. Du rapporterar till Team Leader och samverkar tätt med kollegor i landet via veckomöten, sambesök och gemensamma aktivitetsinsatser. I vardagen arbetar du strukturerat i CRM och följer upp dina mål med tydliga KPI:er.
Arbetsuppgifter som inkluderas i rollen:
Genomföra prospektering, bokning och genomförande av kundmöten.
Ta fram offerter och säkra korrekta avtal/underlag.
Följa uppföljning mot KPI:er (kundbesök, offertstock, affärer, avsluts- och bokningsgrad).
Kvalifikationer och egenskaperFör att lyckas och trivas i rollen är du en relationsbyggande B2B-säljare som trivs med ägandeskap för hela affären, från första samtal till förlängning och merförsäljning. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har driv, struktur och förmåga att planera smart och självständigt. Med erfarenhet från leveranssidan som exempelvis inom kontorsansvar, projektledning, bemanning eller event ligger service dig varmt om hjärtat och du som person har en framåtanda för att skapa goda förutsättningar till goda relationer.
Därtill har du:
Arbetslivserfarenhet inom B2B-försäljning och att driva hela säljcykeln.
Bakgrund från hotell, facility services, event eller bemanning.
Erfarenhet av att bygga upp egen kundstock i ett premiumerbjudande inom B2B.
God CRM-vana.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Vidare är det meriterande om du förstår affären från beställarsidan eller om du har en bakgrund inom coworking.
Övrig information Start: Omgående men med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
