Kundansvarig säljare till Booiq
Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-10
Booiq växer och söker nu en kundansvarig med starkt säljdriv
som vill vara med och fortsätta etablera och utveckla företagets position i
fastighetsbranschen. Här får du arbeta med välkända kunder och vara en del av
ett litet, sammansvetsat team där din insats märks direkt.
Som
kundansvarig säljare ansvarar du för hela säljcykeln - från första kontakt till
överlämning till Customer Success.
Det här är ett arbete där du får växa, utvecklas och påverka
• i ett bolag som prioriterar både professionell och personlig utveckling.
Arbetsuppgifter i urval
Prospektera
och boka möten med nya kunder
Genomföra
behovsanalys och förstå kundens strategi, nuläge och mål
Presentera
Booiqs tjänster och ta fram underlag för affär
Driva
komplexa säljprocesser med längre cykler
Ansvara
för avtal och säkerställa en tydlig överlämning till Customer Success
Föra
dialog och uppföljning med befintliga kunder
Stötta
internt kring affärsutveckling och input till produktteamet
Du arbetar nära VD, CRO, Customer Success och
utvecklingsteamet, och har en central roll i bolagets fortsatta tillväxt.
Krav för tjänsten
Vi söker dig som har:
3-5
års erfarenhet från roller inom B2B , mäklare, fastighetskonsult,
proptech, SaaS eller mjukvaruförsäljningPubliceringsdatum2025-12-10Erfarenheter
av att driva egna affärsprocesser
Grundläggande
CRM-vana
Flytande
svenska i tal och skrift
Relevant
utbildning inom ekonomi, marknad, fastighet, IHM Business School eller
motsvarande (Erfarenhet kan väga lika tungt som utbildning.)
Meriterande
MäklarbagrundErfarenheter
av fastighetsbranschen, gärna mot kommersiella lokaler
Mer om dig
Vi tror att du som söker är en person som andra genuint gillar att göra affärer
med.
Du är pålitlig, lugn, strukturerad och trygg i kunddialoger. Du har driv och
energi, men utan att vara påflugen. Du är en lagspelare som gillar ett mindre
bolag där man hjälps åt och tar ansvar.
Du trivs när du får:
bygga
relationer
göra
affärer
ha
ordning på dina processer
arbeta
i en kultur med frihet under ansvar
Om Booiq
Booiq utvecklar digitala lösningar för fastighetsägare och
är idag en självklar aktör inom branschen. Kunderna använder Booiq för att
arbeta proaktivt, förstå sina marknader och skapa nya intäkter genom datadrivna
beslut.
Bolaget har vuxit organiskt och består idag av 12 personer -
ett tajt team med hög kompetens. Utvecklingsteamet sitter främst i Gävle och
övriga medarbetare centralt i Stockholm på ett modernt företagshotell.
Om Framtiden
Framtiden är experter på kompetensbaserad rekrytering och
hjälper företag att hitta rätt personer för rätt roller. Genom noggrann analys,
strukturerade intervjuer och ett stort nätverk säkerställer de att både
kandidater och företag får en långsiktig matchning. Med fokus på kvalitet,
transparens och långsiktigt värde skapar Framtiden lösningar som verkligen gör
skillnad för både organisationer och individer.
Rekryteringsprocess
Telefonintervju
(skallkrav & grundläggande matchning)
Personlighets-
och logiktest
Kompetensbaserad
intervju hos Framtiden
Intervju
Intervju med Booiq

Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm City
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51651_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Nina Hedenmo nina.hedenmo@framtiden.com Jobbnummer
9637270