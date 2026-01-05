Kundansvarig säljare till BigStore Syrup AB
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-01-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Din rollI rollen som säljare hos oss får du ett stort ansvar och ett tydligt mandat. Ditt fokus ligger på att hitta nya affärer och bygga långsiktiga kundrelationer, främst inom hotell- och restaurangsegmentet. Du arbetar konsultativt och blir en rådgivande partner till våra kunder, där förtroende och förståelse för deras verksamhet är avgörande för affären.
Du ansvarar för hela säljprocessen - från prospektering och första kontakt till affär, uppföljning samt vidareutveckling. Rollen innebär också nära samarbete med marknad, service och teknik för att skapa helhetslösningar som fungerar i kundens vardag. Mässor och branschevent är en naturlig del av arbetet, och ditt arbetsfält är hela Sverige - med Norden i sikte framåt.
Vi befinner oss i en expansiv fas där försäljningsarbetet successivt vidareutvecklas för att stödja vår tillväxt. Det innebär att rollen även innehåller inslag av affärsnära administration och utvecklingsarbete, såsom att bidra till effektiva arbetssätt och säljstöd. Tillsammans med teamet får du möjlighet att påverka hur vi arbetar framåt och vara med och skapa en stabil grund för fortsatt expansion.
Placeringsort är Linköping, men rollen är fältbaserad och innebär resor inom Sverige.
Din profilVi söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning och som motiveras av att bygga affärer över tid. Du är en person med tydligt eget driv, som tar ansvar för hela kundresan och som trivs med att själv planera, prioritera och driva ditt arbete framåt. I mötet med kund är du trygg, lyhörd och förtroendeingivande - du har förmågan att sätta dig in i kundens behov och skapa relationer som håller, även när affären kräver tålamod och uthållighet.
Du har ett starkt affärssinne, är konsultativ i ditt arbetssätt och gillar att arbeta långsiktigt snarare än att jaga snabba avslut. Samtidigt har du energin och envisheten som krävs för att bygga nya kundrelationer från grunden. Erfarenhet av försäljning mot restaurang, hotell, dryck eller närliggande bransch är starkt meriterande.
Som person är du självgående, initiativrik och trivs i en miljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen. Du har minst gymnasieutbildning, gärna kompletterad med vidareutbildning inom försäljning eller ekonomi, samt B-körkort.
Om företagetVi är ett entreprenörsdrivet företag med bas i Linköping som erbjuder kompletta dryckeslösningar - från maskiner till koncentrat och service. Med miljön i fokus minskar vi tunga transporter och avfall genom smart syrupteknik. Vi har starka kundrelationer, stabil ekonomi och siktar nu på att fördubbla omsättningen de kommande åren.
Vad vi erbjuderHos BigStore Syrup AB får du möjligheten att växa tillsammans med ett entreprenörsdrivet bolag med höga ambitioner och stabil grund. Du får frihet under ansvar, stort inflytande över din roll och ett starkt stöd från kollegor inom sälj, service och teknik. Vi är en värderingsdriven organisation med tydligt fokus på hållbarhet, kvalitet och långsiktiga relationer - både med kunder och medarbetare.
AnsökningsförfarandeHar du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Susanne Öman, 013-32 94 08 alt susanne.oman@skill.se
Sista ansökningsdag är 25 januari.
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6996635-1773855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9669780