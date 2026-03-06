Kundansvarig säljare
Växtplats i Kalmar AB är sedan 2022 ett helägt kommunbolag till Kalmar kommun. Växtplats i Kalmar AB ska skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Verksamheten är intäktsfinansierad men utan vinstintresse och erbjuder tjänster mot företag och kommunal verksamhet inom arbetslivstjänster, servicetjänster och legoproduktion.

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med försäljning och samtidigt bidra till samhällsnytta?
Vi söker en kundansvarig säljare som vill utveckla vår affär och bygga långsiktiga kundrelationer i Kalmar med omnejd.
Du driver affärer från första kontakt till avtal och uppföljning i nära samarbete med andra på VIKAB. Som kundansvarig säljare ansvarar du för att upprätta och bevara långsiktiga kundrelationer och utveckla nya affärer och samarbeten. Du kommer att etablera VIKAB som en källa för rekrytering av det lokala näringslivet. Vi har flera cirkulära affärsmodeller implementerade idag.Våra kundföretag vill och kan ta ett samhällsansvar utifrån ett CSR perspektiv (Corporate Social Responsibility) dvs påverka samhället ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.
Du kommer att:
* Bearbeta nya kunder och hitta affärsmöjligheter lokalt
* Leda affärsprocessen från behov till avtal och kunduppföljning
* Bistå med att ta fram underlag, offerter och avtal efter genomförd riskanalys
* Förhandla och teckna avtal tillsammans med ledningen
* Förvalta och utveckla befintliga kundrelationer
* Ansvara för omförhandling och avtalsförlängning
* Planera kundaktiviteter och relationsskapande insatser
* Ha budgetansvar för försäljning
* Sätta, följa upp och analysera mål och resultat
* Rapportera löpande till VD
* Vara föredragande i ledningsgruppen eller bolagsstyrelsen i försäljnings- och marknadsfrågor
* Sammankalla och dokumentera marknadsgruppens arbete
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning av betydelse för arbetsgivaren och denna tjänst. Stor vikt ställs vid personlig lämplighet gällande attityd och inställning samt vad du bidrager med till laget.
* Erfarenhet av B2B-försäljning och affärsutveckling med dokumenterat goda resultat.
* Vana av budget, mål och resultatstyrning
* Erfarenhet av att driva affärer till färdigt avtal
* God förmåga i affärsdialog och avtalsförhandling
* Lokal förankring i Kalmar med omnejd
* Gärna nätverk inom industri, e-handel eller cirkulär produktion
* B-körkort och tillgång till egen bil
Som person är du:
* Affärsmässig med hög integritet
* Relationsskapande och lyhörd
* Strukturerad, lösningsorienterad och uthållig
* Bekväm i en föränderlig verksamhet
* Intresserad av att förena affärsnytta och samhällsuppdrag
* Engagerad, positiv och bidrar till god arbetsmiljö
Rollen kräver även att du kan arbeta affärsmässigt i ett kommunalt bolag med krav på transparens, struktur och långsiktighet.
Vi erbjuder
* En viktig och utvecklingsbar roll med tydligt ansvar
* Möjlighet att göra affärer som skapar samhällsnytta
* En hybridroll mellan näringsliv och kommun
* Engagerade kollegor och tydliga värderingar
ÖVRIGT
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.
