Kundansvarig Redovisningsekonom
ICA Sverige AB (Mimer) / Redovisningsekonomjobb / Västerås Visa alla redovisningsekonomjobb i Västerås
2026-06-12
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Kundansvarig Redovisningsekonom till ICA Affärsservice
Gillar du dynamiken i en verksamhet som är kundorienterad? Anser du att månadsrapporten är startskottet för den värdeskapande och roliga delen av arbetet? När vi nu letar efter nästa kundansvariga redovisningsekonom så söker vi dig som kan svara ja på de frågorna.
Vi letar efter dig som förstår vikten av en stabil och kvalitativ basleverans till kund men går i gång på saker som analys, nyttomaximering, verksamhetsutveckling och att göra skillnad!
Värdesätter du balans i tillvaron? På ICA Butiksekonomi finns många kollegor med samma ansvarsområden. Här hjälper man till när någon hamnar efter och täcker upp för varandra vid frånvaro – är du sjuk eller har semester så finns det kollegor som levererar det som är kritiskt!
Hur din vardag kommer se ut
Du kommer att sammanställa och kvalitetssäkra månadsbokslut, årsbokslut, årsredovisningar och rapporter för de ICA butiker (kunder) som ditt team arbetar med. Du arbetar även med andra konsulttjänster som till exempel rådgivning, deklarationer, budget, analyser och uppföljning.
Du kommer att arbeta i ett team med redovisningsekonomer, där du har det yttersta ansvaret för helhetsleverans mot kund, vilket bland annat innebär kundkontakt på daglig basis. Du kommer dessutom att besöka ett flertal av dina geografiskt spridda kunder under året.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Bokslut, årsredovisning, uppföljning
Kundansvar i leverans gentemot teamets kunder
Kvalitetssäkring av processen och samordning i kundteamet
Analys och rådgivning
Våra förväntningar på dig
Du har ett team med kollegor som förser dig med grundläggande redovisningstjänster och reskontrafunktioner. Teamet ska tillsammans skapa en leverans med hög kvalitet till respektive ICA-handlare.
Du förväntas kunna planera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt. Som kundansvarig är det ditt ansvar att få ihop en helhet av teamets olika funktioner och arbete. Dina viktigaste uppgifter är att skapa en god relation till kunden, strukturera och prioritera arbetet för att hålla deadlines med god kvalitet och effektivitet. Utöver det förväntas du även delta aktivt i förändringsarbete, vara flexibel och stötta kollegor i organisationen vid behov.
Din bakgrund
Du har åtminstone fem års erfarenhet a
v självständigt arbete med redovisning, bokslut, årsredovisning, deklaration och analys. Du är väl insatt i hanteringen kring fåmansbolag (FÅAB)
Har du erfarenhet av att arbeta i Infor/3 är det meriterande.
Vi ser gärna att du har arbetat ett par år på en redovisningsbyrå med eget kundansvar eller i annat detaljhandelsföretag. Du har god analytisk förmåga, har helhetsförståelse för ekonomiska samband, kan dra slutsatser och kommunicera dessa pedagogiskt; både till teamet men framför allt till kunden. Du har erfarenhet av att stötta kunder med analys och kan se vad siffror betyder, inte bara att de är korrekta.
Viktiga egenskaper
I din roll är du stöttande inom redovisningsfrågor internt men även ekonomisk rådgivare mot kund. Av den anledningen är det viktigt att du är social, duktig på att skapa förtroende och behålla goda relationer.
För att trivas i rollen är du driven, positiv, nyfiken och har en stark vilja att lära dig nya saker. Du tycker det är kul med förändring och förbättring, är proaktiv i ditt förhållningssätt och har förmågan att prioritera utifrån den föränderliga vardag som arbete mot kund innebär. Du är en lagspelare som har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Du har ett väl fungerande självledarskap och bidrar till att driva en framgångsrik verksamhet.
Vad erbjuder vi?
På ICA Affärsservice finns en spännande blandning av den stora koncernens styrka med den enskilda ICA-handlarens entreprenörsanda. Vi är i ständig förändring och det händer alltid nya saker vilket leder till utvecklande arbetsdagar. ICA ligger i framkant när det gäller många områden och ICA Affärsservice satsar hela tiden på innovation inom ekonomi- och lönetjänster för framtiden.
Som en del av ICA Affärsservice kommer du att arbeta tillsammans med många engagerade och professionella kollegor som sätter en stolthet i att alltid göra våra kunders vardag enklare. Vill du så finns fantastiska möjligheter att utvecklas med oss!
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Vi värnar om goda arbetsmiljöförhållanden med mål om helt rökfria arbetsplatser. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA.
Därför ska du välja ICA
Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss? Det är nämligen precis det vi vill göra. För våra kunder och för oss själva. Vi vill att alla ska kunna må bättre, handla bekvämare, laga bättre mat och leva i ett mer hållbart samhälle. Och det är du och vi tillsammans som gör det här. För att lyckas med det måste vi hela tiden utmana oss själva. Vi måste hela tiden jobba ihop för att behålla bra relationer, goda samarbeten och det där starka entreprenörsdrivet för att fortsätta att utvecklas. Innovation och digitalisering är otroligt viktigt för oss. Det är så vi hittar lösningar som håller för framtiden. När det gäller din egen utveckling är det också rätt bra att vi är så stora som vi är och jobbar inom så många olika områden. Det betyder att du kan hitta din egen väg framåt och påverka hur du själv ska utvecklas och växa. Allt det här kombinerat tycker vi skapar riktigt bra förutsättningar för att du och vi ska kunna hänga ihop riktigt länge – och ha kul längs vägen.
Anställningsform
Tillsvidare, provanställning tillämpas
Kontaktuppgifter
Maria Engström maria.engstrom@ica.se
Fackliga kontakter
Unionen: Umit Dag, umit.dag@ica.se
Akademikerföreningen: Kontaktas via mailbox: akademikerforeningen@ica.se
Sista dag för ansökan
Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) snarast möjligt, dock senast 2026-06-30. Urvalet kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerats.
All kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och annonssäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: boxhrsupport@ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Ingenjör Bååths gata 11 (visa karta
)
721 84 VÄSTERÅS Arbetsplats
ICA Sverige AB (Mimer) Jobbnummer
9960762