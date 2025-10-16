Kundansvarig IT- och nätverkstekniker
2025-10-16
Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-10-16Beskrivning
Vi är stolta över våra drygt 1 500 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och arbetar för att Säffle kommun ska vara en kommun där man vill leva och bo.
I Säffle kommun jobbar vi aktivt med det goda ledar- och medarbetarskapet och skapar därigenom förutsättningar för att alla våra medarbetare ska trivas, utvecklas och arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö. Vi söker fler engagerade, stolta och kompetenta medarbetare. Är du en av dem?
Trivs du i en roll där du jobbar med utveckling, teknik, digitalisering och kundsupport, där den ena dagen inte är den andra lik? Då kommer du att trivas som kundansvarig IT- och nätverkstekniker hos oss i Säffle kommunkoncern.
Du behöver ha en bred teknisk kompetens men även förmågan att gå på djupet, vilket gör att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Att kunna möta verksamhetens behov och driva utvecklingsprojekt är en självklarhet. Samverkan och kundfokus är fundament och framgångsfaktorer för vår IT-verksamhet.
Vi ansvarar för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av IT-lösningar till våra medarbetare. Vi ansvarar även för en samordnad och kostnadseffektiv process för inköp av IT-relaterad utrustning, licenser och konsulttjänster.Dina arbetsuppgifter
Som tekniker på IT-enheten har du ett brett arbetsområde. Där generellt IT-stöd och support till våra medarbetare varvas med fokus på teknikutveckling, omställningsarbeten genom digitalisering, säkerhetslösningar samt drift av våra verksamhetssystem och nätverksinfrastruktur.
Som kundansvarig IT-tekniker är du länken mellan IT-enheten och förvaltningarna/bolagen inom Säffle kommunkoncern. I arbetet ingår att skapa och upprätthålla kontaktytor och nätverk, arbeta med utvecklingsplaner, behov och krav samt att bygga och förmedla verksamhetskunskap. Du har tät kontakt med förvaltningarnas verksamhetsutvecklare och kontaktpersoner genom att implementera prioriterade utvecklingsprojekt och aktiviteter, samt att ge support och vägledning.
I rollen som nätverkstekniker kommer du arbeta både strategiskt och operativt. Du kommer vara en nyckelperson i teamet och ansvara för den dagliga driften, supporten, säkerheten och utvecklingen av nätverksinfrastrukturen. Ansvarsområdet innefattar att;
- Säkerställa tillgänglighet och prestanda i nätverksinfrastrukturen.
- Installera, konfigurera och uppgradera nätverksutrustning (switchar, routrar, brandväggar, trådlösa nätverk).
- Övervaka och analysera nätverkstrafik, hantera incidenter och felsöka problem.
- Arbeta proaktivt med nät- och kapacitetsplanering, säkerhet, segmentering och dokumentation.
- Delta i nätverksrelaterade projekt, exempelvis vid etableringar i nya lokaler.
- Stötta servicedesk vid nätverksrelaterade frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har,
- högskoleutbildning inom området informationsteknik/nätverksteknik eller har motsvarande kunskaper förvärvade på annat vis
- erfarenhet av att leda kundmöten
- erfarenhet av att arbeta med utveckling och support i Microsoftmiljö
- erfarenhet av att arbeta med Cisco nätverksprodukter
Meriterande är kunskaper inom,
- Virtualisering VMware vSphere
- Windows Server, Windows klientplattformar
- Microsoft Active Directory/Entra ID, SQL, PKI, Intune, Azure
- Cisco Catalyst Center (DNA), IOS-XR, WLC, Firepower, ASA, CSSM, ISE, Umbrella, (säkerhetslösningar och brandväggar)
- Infoblox SDNS/DHCP
- SAN och lagring
- Microsoft 365, Google Workspace
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du är kund- och serviceinriktad, besitter förmågan att bygga professionella och långsiktiga kundrelationer. Du är strukturerad, resultatinriktad och noggrann. Du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du är analytisk, pedagogisk och prestigelös. Du är kreativ och lösningsfokuserad. Du har en god förmåga att samordna och samverka. Du är kommunikativ och har förmågan att kommunicera IT- och digitaliseringslösningar bland tekniker och i ledningsgrupper.
- Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
- Du har goda kunskaper i engelska
- Du har svenskt medborgarskap
- Du innehar B-körkortAnställningsvillkor
Arbetsuppgifterna kan i viss grad anpassas utifrån den sökandes kompetenser.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
