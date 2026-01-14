Kundansvarig inom personlig assistans
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Om jobbet som personlig assistent:
Vi söker nu en personlig assistent för en kund i Visby.
Du kommer att arbeta för en person med ryggmärgsskada och arbeta nära personen i dennes dagliga liv. Din arbetsplats ät där personen befinner sig, arbetsuppgifterna varierar från dag till dag och inga förkunskaper behövs.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår det att hjälpa kunden med handräckning, assistera vid praktiska sysslor och att följa med till kundens arbetsplats. Du har även tillgång till ett personligt rum där du uppehåller dig och vilar mellan dina insatser. Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil och kan variera från dag till dag, några vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Handräckning
• Personlig hygien
• Assistans vid förflyttningar
• Hushållsarbete
• Matlagning
• Assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Vi söker dig som är:
• ansvarsfull
• kan jobba självständigt
• har lätt för att följa instruktioner.
Meriterande om du är rökfri och vejpfri.
Då kunden ger instruktioner verbalt är det viktigt att du behärskar det svenska språket obehindrat.
Förkunskaper
Förkunskaper är meriterande men inget krav.
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Arbetsplatsen är belägen i Visby och det förekommer pälsdjur på arbetsplatsen.
Vi söker personer till en fast schemarad men vi tar gärna emot intresseanmälningar om du vill vara vikarie och jobba extra vid behov.
Anställningsformen är "För visstid -så länge assistansuppdraget varar" och rekryteringen sker löpande med tillsättning snarast.
Arbetspassen är dygnspass med väntetid, förlagda på ett rullande schema med 1-2 pass/vecka.
Timlön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Rekryteringsprocess:
I ansökningsformuläret får du svara på några enkla urvalsfrgor, inga personlighetstester och inga logiktest. Kandidater matchas till de aktuella tjänsterna och kallas till intervju. Kandidater som går vidare i rekryteringen kallas till en andra intervju med rekryteraren samt den kund som tjänsten är hos. De personer som är aktuella för tjänsten bokas sedan in för introduktion.
Så här ansöker du
Du ansöker via annonsen på vår webbplats i vårt rekryteringsverktyg.
Nere till höger i annonsen på Särnmarks webbplats finns en grön knapp med texten "ansök", där klickar du för att svara på ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten.
Du ska även bifoga ditt CV och personliga brev i ansökningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
