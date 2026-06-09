Kundansvarig Gruppchef inom Payroll
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2026-06-09
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Har du erfarenhet som Gruppchef inom lön och vill ta nästa steg där du får kombinera ledarskap med ett tydligt kundansvar. Trivs du i en roll där du får utveckla både människor och kundrelationer? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en Kundansvarig Gruppchef inom Payroll till vårt kontor i Stockholm. I denna roll får du ett helhetsansvar i att leda teamet, säkerställa hög kvalitet i leveranser till våra kunder och bygga långsiktiga, förtroendefulla relationer. Detta är en spännande roll för dig som är redo att ta nästa kliv i din karriär.
Ditt uppdragRollen som Kundansvarig Gruppchef innebär ansvar för den dagliga produktionen, leveransen och utveckling av både team och kundrelationer inom löneverksamheten. Du har en central roll i att säkerställa att våra kunder får en professionell och kvalitativ leverans, samtidigt som du utvecklar teamets kompetens och arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Medarbetarutveckling
Övergripande produktions- och kundansvar
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Uppföljning av budget
Personalansvar
Onboarding och Offboarding av medarbetare
Regelbundna check-ins och teammöten
Arbetsmiljöfrågor
Bemanningsplanering
FörändringsledningPubliceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet som lönekonsult samt tidigare erfarenhet som gruppchef och som nu vill ta nästa steg för att utveckla dina ledaregenskaper och kundrelationer. För att trivas och lyckas i rollen bör du ha ett genuint intresse för människor och affären, samt för att bygga starka relationer med både kunder och medarbetare. Du är lyhörd och har en förmåga att coacha och utveckla andra.
Vidare ser vi att du har:
Utbildning som lönespecialist eller HR
Tidigare erfarenhet att arbeta på redovisnings- eller revisionsbyrå
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi söker någon som vill bidra till en god teamkänsla och som ser medarbetarutveckling och ledarskapsfrågor som stimulerande. Du är en tydlig och trygg kommunikatör med god ansvarskänsla och omdöme. Du har lätt för att skapa förtroende och en god förståelse för sambandet mellan människa och affär.
Du erbjuds
På Aspia erbjuds du att arbeta i en dynamisk och stöttande miljö där teamkänsla och utveckling står i fokus.
Möjlighet att kombinera viss lönearbete med ledarskap och kundansvar – en spännande och omväxlande tjänst
Flexibilitet och frihet under ansvar – vi värnar om balansen mellan arbete och privatliv
Kollektivavtal, förmåner och struktur för din utveckling – vi vill att du ska ha din bästa tid i karriären hos oss
Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill bredda din kompetens och utvecklas mer inom ledarskap!
Praktiskt om tjänsten:
Placeringsort: StockholmOmfattning: HeltidTillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Philip Maycock: philip.maycock@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta rekryterare Talia Brorsson: talia.brorsson@aspia.se
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9954161