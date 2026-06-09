Kundansvarig Gruppchef inom Payroll
Aspia AB / Personaltjänstemannajobb / Östersund Visa alla personaltjänstemannajobb i Östersund
2026-06-09
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Vill du leda människor och samtidigt ha ett nära kundansvar? Har du erfarenhet som Gruppchef inom lön och drivs av att utveckla både medarbetare och kundrelationer? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker en Kundansvarig Gruppchef inom Payroll till vårt kontor i Östersund. Här får du en central roll där du ansvarar för att leda teamet, säkerställa hög kvalitet i leveranserna och skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder. Rollen passar dig som vill arbeta nära både människor och affär.
Om rollen
Du har ett helhetsansvar för teamets leverans, utveckling och arbetsmiljö. Samtidigt är du en nyckelperson i kunddialogen och arbetar aktivt med att stärka och utveckla affären.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Ledarskap, coaching och medarbetarutveckling
Kundansvar och relationsbyggande
Kvalitetssäkring av leveranser
Uppföljning av budget
Planering och resursfördelning
Förändringsarbete och utvecklingsinitiativPubliceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som har en bakgrund inom löneområdet och som idag arbetar i en ledarroll. Du trivs i en roll där du får ta ett tydligt ansvar för både team och kundrelationer. Du drivs av att utveckla människor samtidigt som du skapar värde för kunderna.
Som person är du engagerad, lyhörd och har en naturlig förmåga att bygga förtroende i dina relationer. Du drivs av att utveckla både människor och arbetssätt samt har ett affärsmässigt tänk i ditt sätt att arbeta.
Vidare ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom lön eller HR
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och tydlig ledare som bidrar till en positiv teamkultur. Du har ett gott omdöme, tar ansvar och har lätt för att skapa struktur samtidigt som du behåller ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt. Erfarenhet från konsultverksamhet ser vi som mycket meriterande.
Du erbjuds
På Aspia erbjuds du att arbeta i en dynamisk och stöttande miljö där teamkänsla och utveckling står i fokus.
Möjlighet att kombinera viss lönearbete med ledarskap och kundansvar – en spännande och omväxlande tjänst
Flexibilitet och frihet under ansvar – vi värnar om balansen mellan arbete och privatliv
Kollektivavtal, förmåner och struktur för din utveckling – vi vill att du ska ha din bästa tid i karriären hos oss
Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill bredda din kompetens och utvecklas mer inom ledarskap!
Praktiskt om tjänsten:
Placeringsort: ÖstersundOmfattning: HeltidTillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att rekryteringsprocessen kan ta något längre tid under sommarperioden på grund av semester.
Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Gunilla Holmgren: gunilla.holmgren@aspia.se
eller Philip Maycock: philip.maycock@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta rekryterare Talia Brorsson: talia.brorsson@aspia.se
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350)
831 37 ÖSTERSUND Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9955931