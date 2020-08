Kundansvarig, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB - Addilon AB - Säljarjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Addilon AB

Addilon AB / Säljarjobb / Solna2020-08-22Vill du bidra till miljöutveckling och bredda ditt kontaktnät inom Svenskt Näringsliv genom högintressanta möten för att säkerhetsställa producentansvaret för förpackningar - då vill vi välkomna dig att söka tjänsten som Kundansvarig till vår marknadsavdelning på FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen!2020-08-22Utifrån det lagstadgade producentansvaret har våra kunder ett miljöansvar för sina förpackningar när de blir avfall, där vårt uppdrag är att erbjuda lösningar för insamling och materialåtervinning samt rådgivning för hur förpackningar kan göras mer återvinningsbara.Stort fokus i rollen som Kundansvarig ligger därmed på att stötta dina kunder i sitt ansvar, kundinformation samt analys och uppföljning av kundernas redovisade förpackningsvolymer. Du kommer även ha ett branschansvar inom dagligvaruhandeln/handeln, vilket innebär medverkan vid branschträffar, omvärldsbevakning och presentationer. I uppdraget ingår även att identifiera nya kunder samt utveckla relationerna hos våra befintliga kunder, vilket innebär daglig kontakt via olika mötesplattformar. Du kommer ingå i ett sammansvetsat team där vi har ett genuint intresse för förpackningar och miljö, där alla i gruppen är pålästa och kan allt ifrån fakturering till lagstiftning, volymberäkning till prognosbedömningar och kundredovisning. Sammanfattningsvis innebär rollen som Kundansvarig en väl avvägd blandning mellan säljare, analytiker, controller och rådgivare.Tjänsten är med placering i Solna med start enligt överenskommelse.Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi, juridik eller inom miljöområdet/teknik.Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet från förpackning- alternativt dagligvaruhandeln/handelnDu har minst fem års erfarenhet från roller som säljare eller KAM, alternativt kundnära roller ex som produktchef eller hållbarhetsansvarig med mycket kundkontakt där du framgångsrikt hanterat kunder på olika nivåer.Goda erfarenheter i att följa upp och genomföra bransch- och ekonomiska analyser.Du har en god datavana och kan hantera MS Office/Excel/PPT och CRM-stöd i vardagen.Uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelskaResor ingår i arbetet ca 1 dag/vecka.PersonlighetFör att lyckas i rollen ser vi att du besitter konsten att vara självgående, driven och nyfiken. Du ska tycka om att kommunicera och informera samt sälja in budskap på ett sådant sätt som skapar långsiktighet mot våra kunder. I vårt team arbetar vi tillsammans, vilket gör att du kommer ha goda möjligheter att påverka och bidra till vår gemensamma utveckling. Vi ser hållbarhet från flera vinklar och värnar varmt om våra anställdas välmående. Därför förespråkar vi att du inte bara har en förkärlek till miljö och hållbarhet, utan även vill bidra till en lättsam och glad stämning på arbetsplatsen.Om ossFörpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) driver insamlingssystem för att Sveriges förpackningar och tidningar ska återvinnas i så hög grad som möjligt. Vi är stolta över att Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller återvinning och jobbar för att det ska fortsätta vara så. Vi vill att återvinning ska vara enkelt och ge stor miljönytta. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning vilket ger oss viktiga insikter när det gäller hantering av materialflöden för att skapa cirkularitet. Vi har cirka 10 000 producenter är anslutna till oss och vi driver aktivt utvecklingen av mer återvinningsbara förpackningar. Just nu befinner vi oss i ett spännande läge, där vi tillsammans med kommuner och andra intressenter utvecklar framtidens långsiktigt hållbara insamlingssystem med miljönytta, kostnadseffektivitet och tillgänglighet är i fokus. Läs mer om FTI här www.ftiab.se Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor är du välkommen att ringa 010 - 207 01 50.Sökord: FTI, förpackning, dagligvaruhandel, miljö, återvinning, säljare, analytiker, controller, hållbarhet, hållbarhetsarbete, recyclingVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt ö.kSista dag att ansöka är 2020-08-31Addilon AB5329759