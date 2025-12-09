Kundansvarig företag till Halmstad och Ängelholm
2025-12-09
Har du en passion för att göra affärer och bygga relationer?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: bli en del av ett engagerat och kompetent team med starkt affärsfokus och där samarbete och utveckling står i centrum.
ta helhetsansvar för kundrelationer och resultat genom att aktivt förvalta och utveckla din portfölj med fokus på kundnöjdhet, lönsamhet och långsiktig lönsamma affärer.
bygga starka relationer och skapa nya affärsmöjligheter, både med befintliga kunder och genom att växa portföljen med nya.
göra verklig skillnad genom att hjälpa företagskunder att utveckla sina verksamheter och nå sina mål.
leda och inspirera ett team av kundstöd och specialister som arbetar nära dina kunder för att leverera bästa möjliga lösningar.
skapa nya affärsmöjligheter genom att kombinera proaktivt arbete med nätverkande och aktiv prospektering på den lokala marknaden.
I denna roll behöver du: ha gedigen erfarenhet av finansiell rådgivning till företagskunder.
besitta goda kunskaper inom företagsekonomi och god förståelse för kreditgivning
ha ett starkt eget affärsdriv och vara målinriktad, strukturerad och analytisk.
kunna förklara och presentera affärsupplägg på ett tydligt och övertygande sätt, både muntligt och skriftligt
ha ett stort engagemang, vara initiativrik och ha en hög egen drivkraft
vara en lagspelare som förstår att samarbete är nyckel till framgång och aktivt bidra till en positiv stämning
ha en social och förtroendeskapande personlighet som gör det enkelt att bygga långsiktiga relationer
en akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande område
Swedseclicens
körkort
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...få chansen att arbeta på en växande och spännande företagsmarknad tillsammans med kollegor som kombinerar bred kompetens med starkt affärsfokus och en vilja att göra skillnad. Som kundansvarig leder du teamet kring varje kund och har fullt ansvar för relationer, affärsutveckling och kundnöjdhet i din portfölj. Jag tror på samarbete och delaktighet som grunden för framgång och värdesätter medarbetare med starkt driv, stort engagemang och en genuin vilja att utveckla affärer och skapa långsiktiga kundrelationer." - Markus Hansson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-12-22.
Placeringsort: Halmstad eller Ängelholm
Rekryterande chef: Markus Hansson, 0767-206922
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
