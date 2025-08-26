Kundansvarig för Bostadsrättsföreningar
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-08-26
Nästa steg i fastighetskarriären? Fokusera på BRF och skapa långsiktiga partnerskap!Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Vi söker en målmedveten och engagerad person som vill ta nästa kliv i karriären och bli specialist på försäljning och relationsbyggande mot bostadsrättsföreningar (BRF).
I denna roll arbetar du uteslutande mot BRF-marknaden, där fokus ligger på att både knyta nya kontakter och vidareutveckla befintliga samarbeten. Du blir en nyckelspelare i att stärka vår position som den självklara samarbetspartnern för bostadsrättsföreningar - från första dialogen till väl förankrade avtal och långvariga relationer.
Tjänsten är måndag-fredag, vilket innebär att du slipper helgarbete.Dina arbetsuppgifter
Aktivt bearbeta både nya och befintliga bostadsrättsföreningar via telefon, möten och uppföljning.
Driva hela försäljningsprocessen - från första kontakt till påskrivet avtal.
Identifiera affärsmöjligheter och skapa långsiktiga samarbeten.
Arbeta med leads och ta fram anpassade erbjudanden.
Samarbeta tätt med teamet för att maximera kundnöjdhet och resultat.Kvalifikationer
1-2 års erfarenhet som fastighetsmäklare eller motsvarande roll.
God förståelse för fastighetsmarknaden och bostadsrättsföreningars behov.
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och kundbearbetning.
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.Dina personliga egenskaper
Resultatinriktad och driven av att nå uppsatta mål.
Social och kommunikativ med förmåga att skapa förtroende.
Strukturerad och självständig i ditt sätt att arbeta.
Flexibel, lösningsorienterad och med hög energi i vardagen.Övrig information
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi genomför intervjuer löpande. I denna Rekrytering samarbetar vår kund med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9477041