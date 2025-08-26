Kundansvarig för Bostadsrättsföreningar

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-08-26


Nästa steg i fastighetskarriären? Fokusera på BRF och skapa långsiktiga partnerskap!

Publiceringsdatum
2025-08-26

Om tjänsten
Vi söker en målmedveten och engagerad person som vill ta nästa kliv i karriären och bli specialist på försäljning och relationsbyggande mot bostadsrättsföreningar (BRF).

I denna roll arbetar du uteslutande mot BRF-marknaden, där fokus ligger på att både knyta nya kontakter och vidareutveckla befintliga samarbeten. Du blir en nyckelspelare i att stärka vår position som den självklara samarbetspartnern för bostadsrättsföreningar - från första dialogen till väl förankrade avtal och långvariga relationer.

Tjänsten är måndag-fredag, vilket innebär att du slipper helgarbete.

Dina arbetsuppgifter
Aktivt bearbeta både nya och befintliga bostadsrättsföreningar via telefon, möten och uppföljning.
Driva hela försäljningsprocessen - från första kontakt till påskrivet avtal.
Identifiera affärsmöjligheter och skapa långsiktiga samarbeten.
Arbeta med leads och ta fram anpassade erbjudanden.
Samarbeta tätt med teamet för att maximera kundnöjdhet och resultat.

Kvalifikationer
1-2 års erfarenhet som fastighetsmäklare eller motsvarande roll.
God förståelse för fastighetsmarknaden och bostadsrättsföreningars behov.
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och kundbearbetning.
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.

Dina personliga egenskaper
Resultatinriktad och driven av att nå uppsatta mål.
Social och kommunikativ med förmåga att skapa förtroende.
Strukturerad och självständig i ditt sätt att arbeta.
Flexibel, lösningsorienterad och med hög energi i vardagen.

Övrig information
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi genomför intervjuer löpande. I denna Rekrytering samarbetar vår kund med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se

Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9477041

