Kundansvarig/chef inom personlig assistans

Elly Personlig Assistans AB / Sjukvårdschefsjobb / Hudiksvall
2026-02-08


Kundansvarig inom personlig assistans (LSS)
Arbetar du idag i en kundansvarig, samordnande eller ledande roll inom personlig assistans - och funderar över nästa steg, utan att aktivt söka nytt?
Vi söker nu en erfaren kundansvarig som vill arbeta långsiktigt, med kvalitet, förtroende och helhetsperspektiv.
Om rollen
Som kundansvarig hos oss har du ett tydligt helhetsansvar för ett antal assistansuppdrag. Rollen är självständig och bygger på förtroende, struktur och god branschförståelse. Du arbetar nära ledningen, med korta beslutsvägar och stöd i administrativa och juridiska frågor.
Vi värdesätter erfarenhet, omdöme och förmågan att hantera relationer på ett professionellt och etiskt sätt.

Publiceringsdatum
2026-02-08

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kundrelationer och löpande uppföljning

Arbetsgivaransvar för personliga assistenter

Rekrytering, introduktion, schema och bemanning

Budget- och kostnadsuppföljning kopplat till assistansersättning

Kontakter med Försäkringskassan, kommuner och andra aktörer

Medverka i ansökningar, uppföljningar och kvalitetsarbete enligt LSS

Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet inom personlig assistans

Är trygg i kundansvar, personalledning och arbetsgivarfrågor

Har god förståelse för LSS, assistansersättning och myndighetskontakter

Arbetar strukturerat, självständigt och med hög integritet

Har lätt för att skapa och förvalta förtroendefulla relationer

Erfarenhet av etablerade kundrelationer och nätverk inom branschen ses som en tillgång, liksom vana av att arbeta långsiktigt med kunder och uppdrag.
Vi erbjuder
En förtroendebaserad och självständig roll

Stabil organisation med ordning på ekonomi, juridik och kvalitet

Stöd i administration, HR och myndighetskontakter

Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledning

Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal

Välkommen att höra av dig för ett inledande samtal - även om du inte aktivt söker nytt just nu.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: simon@ellyassistans.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elly Personlig Assistans AB (org.nr 559438-4843)

Jobbnummer
9729648

