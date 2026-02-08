Kundansvarig/chef inom personlig assistans
Elly Personlig Assistans AB / Sjukvårdschefsjobb / Östersund
2026-02-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Kundansvarig inom personlig assistans (LSS)
Arbetar du idag i en kundansvarig, samordnande eller ledande roll inom personlig assistans - och funderar över nästa steg, utan att aktivt söka nytt?
Vi söker nu en erfaren kundansvarig som vill arbeta långsiktigt, med kvalitet, förtroende och helhetsperspektiv.
Om rollen
Som kundansvarig hos oss har du ett tydligt helhetsansvar för ett antal assistansuppdrag. Rollen är självständig och bygger på förtroende, struktur och god branschförståelse. Du arbetar nära ledningen, med korta beslutsvägar och stöd i administrativa och juridiska frågor.
Vi värdesätter erfarenhet, omdöme och förmågan att hantera relationer på ett professionellt och etiskt sätt.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kundrelationer och löpande uppföljning
Arbetsgivaransvar för personliga assistenter
Rekrytering, introduktion, schema och bemanning
Budget- och kostnadsuppföljning kopplat till assistansersättning
Kontakter med Försäkringskassan, kommuner och andra aktörer
Medverka i ansökningar, uppföljningar och kvalitetsarbete enligt LSS
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet inom personlig assistans
Är trygg i kundansvar, personalledning och arbetsgivarfrågor
Har god förståelse för LSS, assistansersättning och myndighetskontakter
Arbetar strukturerat, självständigt och med hög integritet
Har lätt för att skapa och förvalta förtroendefulla relationer
Erfarenhet av etablerade kundrelationer och nätverk inom branschen ses som en tillgång, liksom vana av att arbeta långsiktigt med kunder och uppdrag.
Vi erbjuder
En förtroendebaserad och självständig roll
Stabil organisation med ordning på ekonomi, juridik och kvalitet
Stöd i administration, HR och myndighetskontakter
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledning
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
Välkommen att höra av dig för ett inledande samtal - även om du inte aktivt söker nytt just nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: simon@ellyassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elly Personlig Assistans AB
(org.nr 559438-4843) Jobbnummer
9729646