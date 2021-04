Kundansvarig Bolån till Lånekoll i Göteborg - i Value Your Talent Sweden AB - Ekonomijobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos i Value Your Talent Sweden AB

i Value Your Talent Sweden AB / Ekonomijobb / Göteborg2021-04-06Lånekoll växer och utvecklas i stabil takt och nu söker vi dig som vill accelerera resan ännu mer! Vi söker dig som har förkunskaper inom finans, helst bolån, och är en klippa på att vårda kunder genom viktiga processer i deras liv. Vi söker dig med engagemang som kan kliva in och ta Lånekoll till nästa nivå!Om LånekollLånekoll är en privat låneförmedlare som erbjuder personlig service för att underlätta för privatpersoner att hitta de bästa lånevillkoren för såväl bolån som privatlån och kreditkort. Erbjudandet går ut på att helt kostnadsfritt hjälpa kunder att utvärdera och konkurrensutsätta hela sitt kreditengagemang. Målsättningen är att minska räntekostnaderna för kunden.Bakom bolaget står grundaren och entreprenören Pontus Holgersson som har mångårig bakgrund inom bank- och finansbranschen. Övriga delägare är bland annat Max Matthiessen och Optimizer Invest. Läs mer om Lånekoll här: https://www.lanekoll.se/om-lanekoll 2021-04-06I tjänsten som Kundansvarig Bolån ansvarar du för kunden genom hela processen från lånelöfte till utbetalning av bolånet. Utöver den direkta kundkontakten innebär rollen också att ha löpande dialog med våra kreditgivare och samarbetspartners. Ditt främsta fokus är att jobba proaktivt med fokus på högsta service för kunderna.Din närmsta chef kommer vara lyhörd och uppmuntra dig till delaktighet och möjlighet att växa internt såväl som människa. Med dedikerade och engagerade kollegor och ett coachande ledarskap ges du alla förutsättningar för att lyckas i rollen!Några av dina arbetsuppgifterNykundsbearbetning via telefon och personliga möten utifrån leadsAnsvara för kunden genom hela bolåneprocessenLöpande dialog med kreditgivare och samarbetspartnersSäkerställa att kunderna får det bästa erbjudandet utifrån kundens behov och förutsättningarPassande profilVana av att arbeta med telefon som främsta verktygErfarenhet av att arbeta inom bankFlytande språkkunskaper i svenska och engelskaErfarenhet av bolånehandläggning är starkt meriterandeSwedsec-licens inom bolån är starkt meriterandeDina personliga egenskaper värderas högt i denna roll. Vi ser det som en självklarhet att du är en driven lagspelare som ständigt vill utvecklas. Du är trygg i att arbeta självständigt, är kommunikativ och har en känsla för struktur. Om du har vilja, driv och hjärtat på rätt ställe tror vi att du kan lära dig mycket på plats. För rätt person erbjuds goda utvecklingsmöjligheter, generösa villkor samt chansen att få vara med i ett roligt skede i Lånekolls resa mot framgång.PraktisktStart: Så snart som möjligtPlacering: Göteborg, centraltOmfattning/arbetstider: Heltid 40h, kontorstiderKontrakt: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpasFör den här tjänsten samarbetar Lånekoll med Ivy Talents. Frågor (inte ansökningar) gällande rollen är välkomna till ansvarig rekryterare Tom på 0762 135 006 eller tom@ivytalents.se . Vi selekterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående. Därför rekommenderar vi att du visar ditt intresse för rollen redan idag och vi ser fram emot att lära känna just dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning, provanställning tillämpasLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23i Value Your Talent Sweden AB5672226