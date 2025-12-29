Kundansvarig Bolån till Lånekoll
Amendo Bemanning & Rekrytering AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Lånekoll är en modern aktör på marknaden som vill utmana branschen och göra saker annorlunda för att skapa en ny typ av bolåneupplevelse. Som kundansvarig får du möjlighet att skapa långvariga kundrelationer genom att hjälpa Lånekolls kunder att hitta de bästa bolånelösningarna.
Om rollen Som Kundansvarig för Bolån ansvarar du för hela bolåneprocessen, från att etablera kontakt med nya kunder till att säkerställa att de får det bästa erbjudandet baserat på deras unika behov. Rollen innefattar:
Nykundsbearbetning - utifrån kvalificerade leads.
Helhetsansvar för kunden genom hela bolåneprocessen, inklusive försäkringsrådgivning.
Budgetansvar för dina egna affärer.
Löpande dialog med våra kreditgivare och samarbetspartners för att erbjuda optimala lösningar.
Affärsdrivet fokus och försäljningsorienterat arbetssätt för att utveckla långvariga kundrelationer.
Vem är du? Vi söker dig med ett starkt driv, en tydlig känsla för affärsmannaskap, och som naturligt tar ansvar för att skapa värde i dina kundrelationer. Du är strukturerad, självständig och har en god kommunikationsförmåga. Du har en försäljningsorienterad inställning och trivs med att arbeta mot både individuella mål och i team. Ditt entreprenörskap och din vilja att utveckla uppdraget ser vi som stora tillgångar.
För rollen behövs Swedsec-licensiering inom bolån. Saknar du denna licens kan möjlighet finnas att Lånekoll erbjuder utbildning och licenstest.
Om Lånekoll Lånekoll är en privat låneförmedlare som erbjuder personlig service för att underlätta för privatpersoner att hitta de bästa lånevillkoren för såväl bolån som privatlån. Erbjudandet går ut på att helt kostnadsfritt hjälpa kunder att utvärdera och konkurrensutsätta hela sitt kreditengagemang.
Vi är lyhörda för våra medarbetare och uppmuntrar till delaktighet och möjligheter att växa internt. Med dedikerade kollegor och ett coachande ledarskap ger vi dig alla förutsättningar för att lyckas i rollen!
Lånekoll erbjuder På Lånekoll erbjuds fast lön och övriga förmåner, tillsammans med en arbetsplats där det finns utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa i din roll. Arbetstiderna är måndag till fredag mellan 09-18 eller 09-17.30, med viss flexibilitet i schemaläggningen.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanning och rekrytering med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok!
Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech.
Frågor och kontakt Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emelie Nordblad på emelie.nordblad@amendo.se
eller Mathilda Carlbom på mathilda.carlbom@amendo.se
. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan om du vill vara med och sätta bolånerådgivning på kartan tillsammans med Lånekoll. Startdatum för denna tjänst är november-januari.
#LI-MC1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5186489-1768590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), https://jobb.amendo.se
Sankt Eriksgatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Amendo Jobbnummer
9665326