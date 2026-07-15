Kundanalytiker - datadriven försäljning och kundflöden
Länsförsäkringar Jämtland / Marknadsföringsjobb / Östersund Visa alla marknadsföringsjobb i Östersund
2026-07-15
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Vill du vara med och utveckla framtidens försäljning?
På LF Jämtland vill vi skapa enkla, relevanta och proaktiva kundmöten. Nu stärker vi vår försäljningsverksamhet med en ny roll som kundanalytiker.
Som kundanalytiker har du en viktig roll i vår affär där du använder data och analys för att styra kundflöden och omsätta insikter till konkreta förbättringar i hur vi jobbar dagligen. Du säkerställer träffsäkra försäljningsaktiviteter i alla våra kanaler inom både försäkring och bank.
Med hjälp av analyser och insikter ser du till att vi möter kunder med rätt resurser vid rätt tidpunkt. På så sätt bidrar du till att vi arbetar smartare, mer datadrivet och med kunden i fokus. Du blir en central länk mellan våra rådgivare, marknadskommunikatörer och verksamhetsutvecklare och tillsammans utvecklar ni både kundupplevelsen och våra affärer som skapar trygghet för våra kunder i Jämtland Härjedalen.
Om rollen
Som kundanalytiker har du en överblick över kundflöden, kapacitet och affärsmöjligheter och hjälper verksamheten att prioritera rätt insatser vid rätt tidpunkt. Med stöd av data och analyser bidrar du till att vi använder våra resurser där de gör störst nytta för både kunderna och affären.
En viktig del av uppdraget är att följa upp och utveckla vår telefoni. Genom att analysera inflöden, kapacitet och resultat säkerställer du att vi har rätt resurser på plats och kan anpassa oss när behoven förändras. På så sätt bidrar du till hög tillgänglighet, effektiva arbetssätt och en god kundupplevelse.
Du arbetar nära försäljningscheferna och förser dem med analyser, rapporter och beslutsunderlag som stärker verksamhetens förmåga att nå sina mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Styra och övervaka inkommande och proaktiva kundkontakter i samtliga kanaler
Prioritera och fördela säljtips och affärsmöjligheter till rätt rådgivare
Säkerställa en effektiv bemanning och resursfördelning mellan inkommande och utgående kundkontakter
Följa upp tillgänglighet, svarstider och kapacitet i vår telefoni
Anpassa resurser mellan avdelningar och uppdrag aktuella kundflöden och affärsbehov
Följa upp efterlevnad av gemensamma arbetssätt och processer
Samordna kundflöden mellan försäkring, bank och övriga affärsområden
Ta fram statistik, analyser och rapporter som stöd för verksamhetsstyrning och försäljningsuppföljning
Identifiera förbättringsmöjligheter som stärker både kundupplevelse och affär
Kvalitetssäkra säljprocesser och bidra till en enhetlig kundupplevelse
Bidra till utvecklingen av framtida datadrivna arbetssätt inom CRM, kundinsikter och Next Best Offer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Jämtland
(org.nr 593200-1828)
Prästgatan 18 (visa karta
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831 25 ÖSTERSUND Arbetsplats
LF Jämtland Kontakt
Douglas Larsson douglas.larsson@lfz.se 063-193378 Jobbnummer
10003220