Kundadministratör på deltid 50%
Sector Alarm AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Kundadministratör – inom brandskydd (2‐månaders uppdrag- med chans till förlängning)
Vi söker nu en serviceinriktad kundadministratör, där du blir en viktig del av vårt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra vårt brandskydd. Rollen passar dig som trivs i telefon, gillar att hjälpa människor och vill bidra till trygghet och säkerhet.
Hur ser din nya roll ut?
Som kundadministratör arbetar du i projektet under två månader med kundkontakt och kundvård kopplat till vårt brandskydd. Du kommer att:
Hantera både inkommande och utgående kundsamtal
Hjälpa kunder att testlarma och säkerställa att deras brandvarnare fungerar som den ska
Ge tydliga instruktioner (du besvarar inga allmänna frågor)
Arbeta administrativt med dokumentation i Excel och interna system
Det här är en roll där du gör skillnad – varje samtal bidrar till ökad trygghet för våra kunder.
Arbetstider: 19 timmar i veckan. Rullande schema, så att du varannan vecka jobbar fyra vardagar och varannan vecka två vardagar och två helgdagar.
Måndag-fredag kl. 15.45-20.30. Lördag-söndag kl. 10-14.45
Start vecka 26 (utbildning sker dagtid och är betald)
Uppdraget löper under perioden: 22 juni – 23 augusti (2 månader, med god chans till förlängning)
Vem är du?
Vi ser att du har viss telefonvana och serviceförmåga, exempelvis erfarenhet av serviceyrken där du haft kundkontakt. Du behöver ha förmågan att kommunicera tydligt och vara lugn. Du är trygg med att använda datorn och telefonen som ditt främsta arbetsverktyg. Vi tror på våra medarbetares potential att utvecklas och därför är dina värderingar och personliga egenskaper lika viktiga som din formella kompetens. Utöver detta förutsätter vi att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Grundkrav:
• Godkänt utdrag ur belastningsregistret
• Boende i Göteborg med omnejd, arbetet utförs i våra lokaler i Citygate, Gårda.
Därför ska du välja Sector Alarm
Hos oss gör du skillnad – på riktigt. Vi skapar tryggare hem och säkrare liv i hela Europa.
Sector Alarm är utsedda till Årets Karriärföretag 11 år i rad och vi satsar långsiktigt på våra medarbetare.
Ansökan
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Bifoga CV, svara på urvalsfrågorna och skriv en kort motivering om varför du vill jobba hos oss på Sector Alarm. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare anna.avela@sectoralarm.se
alt. 070-915 74 06.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Vi undanbeder oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), https://www.sectoralarm.se/
401 24 GÖTEBORG Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Anna Avela anna.avela@sectoralarm.se 070-915 74 06 Jobbnummer
9949893