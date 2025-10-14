Kundadministratör
2025-10-14
Är du en serviceinriktad och noggrann administratör som trivs med att ha struktur i vardagen? Vill du arbeta i en viktig roll där du får vara länken mellan kunder och kollegor? Har du förmågan att jonglera flera arbetsuppgifter parallellt och samtidigt säkerställa att leveranser sker enligt plan? Då kan denna tjänst vara något för dig. Ta chansen och bli en del av Parkando redan idag!
Om Parkando
Parkando är ett modernt parkeringsföretag beläget mitt i Stockholm. Vi kan parkeringsförvaltning och har som mål att skapa en smidigare upplevelse för fastighetsägare som äger parkeringsanläggningar.
Vi är ett ambitiöst gäng och söker nu en ny kollega som vill axla rollen som kundadministratör.Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
I rollen som kundadministratör på Parkando präglas din vardag av att ta hand om vår viktigaste tillgång, våra kunder. I denna roll är det viktigt att du kan hantera både administrativa och operativa uppgifter, men med ett starkt fokus på att säkerställa att våra leveranser uppfyller kundens förväntningar och vår höga kvalitetsstandard. Du kommer att ha många kontaktytor internt och externt, och det är avgörande att du kan balansera flera projekt samtidigt och agera snabbt och effektivt.
Varje kundärende har en direkt inverkan på kundupplevelsen. Med ett öppet och utforskande förhållningssätt arbetar vi för en kunddriven utveckling med fokus på engagemang, enkelhet och proaktivitet. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss!
Exempel på arbetsuppgifter:
Besvara kunders frågor och hantera ärenden via e-post och telefon
Kundansvar för utpekade kunder
Koordinera och säkerställa leveranser av kundprojekt
Vara en central kontaktperson mellan säljteam, kundansvariga och externa leverantörer
Säkerställa rätt och relevant kommunikation både internt och externt.
Hantera avtals- och kunddata i affärs- och leveranssystem.
Upprätta och distribuera rapporter och statusuppdateringar till kunder.
Parkando sitter i fina lokaler centralt på Östermalm i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Vem är du?
För att vara framgångsrik i rollen tror vi att du är en strukturerad och självgående person som trivs med att ta ansvar, kommunicera med kunder och lösa problem. Du är en erfaren administratör som har förmågan att hålla i flera ärenden samtidigt och säkerställa att leveranser sker enligt plan. Vi tror att du har en naturlig förmåga att skapa goda relationer både internt och externt, och att du värdesätter kvalitet i allt du gör.
Vi söker dig som har gymnasiekompetens och minst 5 års erfarenhet av administrativt arbete i en kundnära roll. Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Vi ser det som en självklarhet att du har god systemvana.
Du ser det som självklart att verka för en kundupplevelse som präglas av tillgänglighet och enkelhet.Så ansöker du
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär, skicka din ansökan tillsammans med kort presentation av dig själv samt CV till rekrytering@parkando.se
senast 2025-10-26.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: rekrytering@parkando.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Parkando AB
(org.nr 559077-9442), http://www.parkando.se
Linnégatan 51 (visa karta
)
114 58 STOCKHOLM Körkort
