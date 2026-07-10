Kund- och Orderkoordinator till Vårt Kundcenter
Emploid AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-07-10
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Vill du arbeta i en central roll där service, problemlösning och kundkontakt står i fokus?Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Svensk Auto Logik är ett växande företag inom fordonslogistik som varje dag hjälper kunder över hela Norden med säkra, effektiva och kundanpassade fordonstransporter. Med stort engagemang, hög servicegrad och stark laganda arbetar vi tillsammans för att skapa en smidig upplevelse för både företag och privatpersoner.
Just nu genomför Svensk Auto Logik flera spännande satsningar för framtiden; utvecklar arbetssätt, stärker organisationen och investerar i nya lösningar för att säkerställa en ännu bättre upplevelse för både kunder och medarbetare. Som en del av denna resa söker de nu två nya medarbetare till sitt kundcenter – personer som vill vara med och bidra till fortsatt hög service, nöjda kunder, effektiva processer och en stark laganda.
Hos Svensk Auto Logik värdesätter man engagemang, samarbete och positiv arbetsmiljö, där framgång skapas tillsammans och att varje medarbetare gör skillnad.
Hos Svensk Auto Logik får du möjlighet att utvecklas i en central roll där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och engagerade kollegor som stöttar varandra i vardagagen.
Om rollen
Som Kund- och orderkoordinator blir du en nyckelperson i verksamheten och den naturliga kontakten mellan kunder, transportledning, förare och övriga delar av organisationen. Du ansvarar för att följa kundens ärende genom hela processen från första kontakt och bokning till fakturering, uppföljning och reklamationshantering.
Du arbetar i en varierad vardag där du hanterar inkommande förfrågningar, besvarar frågor om priser, ledtider och transporter samt säkerställer att kunderna får rätt information genom hela leveransen. Rollen innebär breda kontaktytor och kräver att du snabbt kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter samtidigt som du alltid levererar en hög servicenivå.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, prestigelöshet och viljan att hjälpa varandra är en självklar del av vardagen. Samtidigt får du möjlighet att vara med på företagets förändringsresa där nya system och arbetssätt successivt implementeras.
Mer konkret innebär tjänsten att:
• Hantering av inkommande kundärenden via telefon och e-post
• Bokning och administration av fordonstransporter
• Offert- och prisförfrågningar samt rådgivning till kunder
• Fakturering, kreditärenden och övrig ekonomiadministration
• Reklamationshantering och uppföljning av leveranser
• Löpande dialog med transportledning, förare och säljorganisation
• Administrativt arbete i affärssystem och Excel
• Bidra till utvecklingen av processer och ett kundcenter med hög servicenivå
Om dig
Vi söker dig som trivs i en roll där service, problemlösning och struktur står i centrum. Du motiveras av att ha många kontaktytor och tycker om att arbeta i ett högt tempo där förutsättningarna snabbt kan förändras.
Du är en person som behåller lugnet även när tempot är högt och har förmågan att prioritera mellan flera parallella arbetsuppgifter. Samtidigt är du nyfiken, engagerad och ser förändring som något positivt.
Eftersom du blir en viktig del av ett sammansvetsat team tror vi att du är prestigelös och gärna hjälper dina kollegor när det behövs. Du har ett professionellt bemötande, är tydlig i din kommunikation och har förmågan att skapa förtroende hos både kunder och kollegor. Vi tror också att du vågar fatta beslut och alltid strävar efter att hitta den bästa lösningen för både kunden och verksamheten.
Följande är krav för tjänsten:
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av kundservice, innesälj eller annan serviceinriktad roll
• God dator- och systemvana
• Goda kunskaper i Microsoft Office, främst Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från fordons- eller logistikbranschen
• Tidigare erfarenhet av fakturering eller ekonomiadministration
• Erfarenhet av försäljning eller kundrådgivning
• B-körkort
• Ytterligare språkkunskaper
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid, 8:00–17.00
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll och personlighetstest kommer genomföras på slutkandidaterna.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: Kundservice, Kundcenter, Kundsupport, Orderkoordinator, Customer Service, Logistik, Transport, Fordonslogistik, Administration, Fakturering, Business Central, Navision, Service, Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Lodgatan 22 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Auto Logik AB Kontakt
Rekryterare
Anna Svensson anna.svensson@emploid.se Jobbnummer
9999212