Kund- och assistentansvarig till Move & Walk
Nu växer vi i Göteborg
På Move & Walk utgår allt vi gör från människan. Vi är en värderingsstyrd organisation som tror på långsiktiga relationer, tydligt ansvar och ett närvarande ledarskap. När vi växer gör vi det med omtanke - för våra kunder, våra personliga assistenter och varandra.
Nu söker vi en kund- och assistentansvarig till vårt kontor i Göteborg som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Om rollen
Som kund- och assistentansvarig på Move & Walk har du ett helhetsansvar för dina uppdrag. Du arbetar nära kunder, anhöriga och personliga assistenter och skapar förutsättningar för trygg, kvalitativ och hållbar assistans över tid.
Du kombinerar ett närvarande och förtroendeskapande ledarskap med struktur och ansvar. Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad och du samarbetar tätt med kollegor i teamet.
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du för att:
Leda, stötta och följa upp personliga assistenter i deras uppdrag
Säkerställa rekrytering, introduktion och bemanning utifrån kundens behov
Bygga, vårda och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta med personalansvar, arbetsmiljö och regelefterlevnad
Planera och utveckla schemaläggning, administration och dokumentation
Följa upp kvalitet, ekonomi och resultat inom ditt ansvarsområde
Bidra aktivt till samarbete, delaktighet och utveckling inom Move & Wal
Så arbetar du för att lyckas
Vi använder ett kompetensbaserat arbetssätt och söker dig som genom ditt sätt att arbeta:
Skapar trygghet och förtroende genom tydlig, respektfull och lyhörd kommunikation
Arbetar strukturerat och tar ansvar i både vardag och förändring
Prioriterar och fattar beslut med både verksamhetens och människans bästa i fokus
Leder andra med tydlighet, engagemang och omtanke
Samverkar och bidrar till ett öppet och professionellt arbetsklimat
Formella krav
Erfarenhet av ledande eller samordnande roll inom LSS eller social omsorg
Mycket god svenska i tal och skrift
God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av personlig assistans
Erfarenhet av rekrytering, schemaläggning och dokumentation
Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller liknande Därför Move & Walk
Hos oss får du:
Arbeta i en värderingsstyrd organisation där omtanke, kvalitet och ansvar är centralt
En meningsfull roll med möjlighet att påverka och utvecklas
Ett engagerat team där samarbete, tydlighet och relationer står i fokus
Möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag Placering: Göteborg Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan.
Berätta gärna hur din kompetens, erfarenhet och ditt sätt att arbeta kan bidra till Move & Walk och rollen som kund- och assistentansvarig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
http://www.movewalk.se
Lillhagsparken 8
)
422 50 HISINGS BACKA
