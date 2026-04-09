Kund- Och Affärssamordnare, Småhussegmentet Till Sfab
Experis AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en person som brinner för energi, hållbarhet och att samtidigt skapa mervärde för kunder? Vill du vara med och bidra till trygg och resurseffektiv energianvändning tillsammans med ett kompetent och sammanhållet team?
SFAB har förmånen att ha ett stort småhussegment med privatkunder i villor, rad- och kedjehus. För att kunna bibehålla säkra leveranser av värme även i framtiden behöver SFAB förnya sin infrastruktur de kommande 15 åren. Nu söker vi en kund- och affärssamordnare som vill spela en nyckelroll i denna resa.
Som kund- och affärssamordnare hos oss kommer du att ansvara för att samordna planeringen och genomförandet av projekten. Du har en central roll där du driver och koordinerar kommunikation och administrativa processer, däribland kundavtal. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med varierade arbetsuppgifter, en spännande resa och möjligheten att vara med och forma framtidens hållbara energilösningar. Välkommen till SFAB! Läs gärna mer på sfab.se.
Rollbeskrivning
Som kund- och affärssamordnare ansvarar du för direktkontakten med SFABs småhuskunder kopplat till förnyelsen av fjärrvärmeledningar. Rollen är omväxlande med varierande arbetsuppgifter inom bland annat projektplanering, lönsamhetsberäkningar, avtalshantering, kommunikation och möten med kund. Du blir kundens viktigaste kontakt i projektet och ansvarar för att kundfrågor blir besvarade. Hos oss ingår du i ett dedikerat byggprojektteam och arbetar sida vid sida med byggprojektledaren för att skapa värde och framdrift - alltid med kunden och affären i centrum
Rollen är utåtriktad och innebär många kontakter, du har ett nära samarbete såväl internt som externt. Du blir en del av enheten Marknad och försäljning, ett härligt gäng som består av kunniga och erfarna medarbetare som ansvarar för affärsutveckling, kundrelationer, kommunikation och utvecklingen av nya energitjänster. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i Norsborg, med möjlighet till distansarbete. Provanställning tillämpas.
Nu söker vi dig som är tekniskt intresserad, med hög kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för att skapa relationer. Vi tror att du har flerårig erfarenhet inom försäljning, marknad eller projektarbete, gärna med erfarenhet av att arbeta direkt med privatpersoner kring tekniska tjänster och produkter. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med energifrågor och vi ser gärna att du har arbetat i komplexa projekt med många olika intressenter.
Som person är du trygg och stabil. Du är en tydlig kommunikatör och känner dig bekväm även om samtalet är svårt. Ordningssinne och struktur är avgörande och en nyckelkompetens för rollen. Du tar även stort ansvar och kan självständigt prioritera och planera de ärenden som du ansvarar för. För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du är driven, utåtriktad och har lätt för att skapa förtroende hos andra. Du trivs med variation i arbetet och är flexibel, positiv och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett spännande arbete i en organisation där miljö och utveckling står i fokus. Vi erbjuder även förmåner i form av t ex möjlighet till distansarbete, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, lunchförmån, regelbundna hälsokontroller, sjukvårdsförsäkring, ett förmånligt pensionsavtal och en aktiv personalklubb. Vi vet att våra medarbetare är nyckeln till framgång och nöjda kunder, därför arbetar vi medvetet för att vara en stimulerande och ansvarstagande arbetsplats, där kompetensutveckling och balans i livet är viktiga delar. Mångfald och jämställdhet hjälper oss att utvecklas och vi arbetar aktivt med hälsa och friskvård. Läs gärna mer på https://rekrytering.sfab.se/
Kontakt och ansökan
SFAB arbetar inom samhällskritisk verksamhet och rekryteringsprocessen innehåller bakgrundskontroll och säkerhetsintervju. I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. För frågor, kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt katarina.thomasson@jeffersonwells.se
.
SFAB
Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) är en lokal energileverantör som distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla till Huddinge, Botkyrka och Salem. Bolaget, som grundades, 1970, ägs av kommunerna Huddinge och Botkyrka. Som en del av den samhällskritiska infrastrukturen ansvarar SFAB för trygg och resurseffektiv värmeförsörjning till mer än 50 000 hushåll och företag i området.
Energibranschen har under flera år utsetts till Sveriges mest attraktiva och jämlika bransch att arbeta i enligt Nyckeltalsinstitutet. År 2025 tilldelades SFAB utmärkelsen Excellent Arbetsgivare, vilket placerar bolaget bland de 10 procent mest attraktiva arbetsgivarna i kartläggningen. Läs mer på sfab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Sjöbodavägen 5, 145 53 Norsborg (visa karta
)
145 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Sfab Kontakt
Katarina Thomasson Katarina.Thomasson@jeffersonwells.se +46702312805 Jobbnummer
9843670