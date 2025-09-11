Kund- Och Affärsorienterad Key Account Manager Till Knapp AB
2025-09-11
KNAPP är en världsledande teknologipartner för automationslösningar. Med över 70 års erfarenhet av automation har vi hjälpt kända varumärken över hela världen att övervinna sina utmaningar inom intralogistik. Koncernen har sitt huvudkontor i Hart Bei Graz, Österrike och består av drygt 7 300 anställda i över 55 länder som servar mer än 2000 installationer globalt inom flera olika branscher. I Norden är vi drygt 70 personer som arbetar med sälj, lösningsdesign, projektledning och Customer service. Läs mer om KNAPP här www.knapp.sePubliceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Vi söker en driven kund- och affärsorienterad Key Account Manager. I rollen kommer du att ansvara för att skapa långsiktiga relationer med och utveckla verksamheterna hos våra nordiska kunder. Du kommer, i samarbete med övriga i vårt Customer Serviceteam och kollegorna på KNAPPs huvudkontor, säkerställa att kunderna har effektiva lösningar som kontinuerligt underhålls och utvecklas.
Kvalifikationer och personlighet
Du som söker ska ha minst 5 års erfarenhet från operativt säljarbete inom eftermarknad. Det är en fördel om Du har erfarenhet av automationslösningar och teknisk projektledning. Du har stort intresse för ny teknik samt logistik och god förståelse för produktions och/eller intra logistiska flöden. Du är en lagspelare men trivs såklart även med att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har goda kunskaper i MS Officepaketet. Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat, tyska är meriterande. Det är meriterande med relevant eftergymnasial utbildning men det är inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du driven med en tydlig vilja att skapa hållbara relationer med kunder samtidigt som Du, på ett förtroendefullt sätt, kan driva affären framåt med nya och/eller förbättrade lösningar. Du är nyfiken, positiv, strukturerad och noggrann samt har en god kommunikativ och administrativ förmåga. Du uppskattar att arbeta i en organisation där vardagen ofta har ett högt tempo med många kontaktytor även globalt. Det är självklart för dig att ta ett stort individuellt ansvar och driva dina arbetsuppgifter självständigt. Vidare är du ordningsam, analytisk, har god teknisk förståelse, erfarenhet av projektledning och har ett utvecklat sinne för att göra affärer. Du har en öppen och rak kommunikation samt är ödmjuk och prestigelös i din natur.
Varför KNAPP?
Hos oss finner du ett öppet och prestigelöst team som brinner för sina kundprojekt. Vi kännetecknas av framåtanda och tycker att det är viktigt med humor och att trivas tillsammans. Vi är ett härligt gäng som har roligt på jobbet!
KNAPP har en ledande ställning på marknaden och vi fortsätter att växa. I ett modernt och stilrent kontor i Malmö Hyllie, är vi nu extra taggade för att fortsätta utveckla den Nordiska marknaden och hoppas du vill hänga med på resan!
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Vid frågor om rollen eller processen, kontakta: Filip Morfiadakis Neway Executive Search filip@neway.se
0707 579 110 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neway i Sverige AB
(org.nr 559212-7913), https://neway.se Arbetsplats
Neway Kontakt
Filip Morfiadakis filip@neway.se +46 707579110 Jobbnummer
9505088