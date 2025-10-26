Kund- & Kurskoordinator
Roi Rekrytering Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Gillar du att ge ett proffsigt bemötande, skapa ordning i många parallella aktiviteter och lämna besökare med ett riktigt bra intryck? Trivs du i en miljö där utbildning och utveckling är i fokus, beslutsvägarna är korta och idéer snabbt blir verklighet? Då är det här rollen för dig.Publiceringsdatum2025-10-26Dina arbetsuppgifter
Som kund- & kurskoordinator på NFI har du en central roll före, under och efter våra kurser och konferenser. Du ansvarar tillsammans med teamet för att allt flyter - från planering till genomförande och service på plats.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande kontakt med kursledare, föreläsare och deltagare.
Administration i våra IT-system (texter, register, marknadsföring, webb m.m.).
Inköp och beställningar (administrativt material, luncher, fika m.m.).
Hantering av kursdokumentation - både digitalt och analogt.
Ta emot deltagare på plats samt svara på frågor via telefon och e-post.
Iordningställande av kurslokaler samt ansvar för fika/köksområde.
Stöd i anbud och offertarbete.Kvalifikationer
Måste-krav
Mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt, både muntligt och skriftligt.
Mycket god svenska och god engelska i tal och skrift.
Strukturerad, självgående och serviceinriktad med "ta-tag-i-saker"-attityd.
Van IT-användare med goda kunskaper i Officepaketet.
Minst 2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Meriterande
Erfarenhet från utbildningsföretag eller konferens-/kursverksamhet.
Högskoleutbildning
Vana av offert-/anbudsarbete och enklare marknadsföring i digitala kanaler.
Om NFI Competence AB
NFI är ett växande kunskapsföretag som sedan 1985 erbjuder kvalificerade kurser och konferenser inom projektledning, ledarskap, kommunikation, AI och IT. Vi driver några av Sveriges största konferenser inom krav, test och förvaltning av IT-system.
Vi erbjuder ca 80 olika kurser och konferenser (1-4 dagar). De flesta leds av externa experter i våra lokaler på Södermalm i Stockholm eller som företagsinterna uppdrag hos kund. Vi arrangerar även större konferenser 4-6 gånger per år. Våra kunder finns i såväl privat som offentlig sektor.
Varför NFI?
Litet, framgångsrikt bolag med stor påverkan och korta beslutsvägar.
Varierade arbetsuppgifter och nära samarbeten med både kunder och kursledare.
Förmånliga anställningsvillkor samt mycket goda möjligheter till vidareutbildning och utveckling.
Moderna, ljusa lokaler på Södermalm.
Praktiskt
Start: December-februari 2026 (enligt överenskommelse, hänsyn tas till uppsägningstid m m).
Omfattning: Heltid.
Plats: Stockholm, Södermalm - Götgatan 14.
Kontakt: Daniel Thall, VD - daniel.thall@nfi.se
Sista ansökningsdatum: 2025-12-20. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
NFI Competence AB Jobbnummer
9574474