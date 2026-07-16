Kund & Personalansvarig till Särnmark i Malmö
Särnmark Assistans Aktiebolag / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-07-16
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare 1992. Vi är ett värderingsdrivet bolag som lägger stor vikt vid individens engagemang och förmågor. Med över 3500 medarbetare levererar vi varje dag löftet om "ett bättre liv" till våra kunder. Idag erbjuder vi personlig assistans över hela Sverige, ledsagar- och avlösarservice i Stockholms stad samt rehabilitering på den spanska solkusten.Vill du vara med och utveckla framtidens personliga assistans?
Särnmark har i över 30 år skapat möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att leva sina liv på sina villkor. Vår historia, erfarenhet och värdegrund gör oss till en stabil och trygg arbetsgivare – men vi nöjer oss inte med det. Vi är ett företag i utveckling med höga ambitioner, stark tillväxt och ett tydligt fokus på kvalitet i varje möte, varje uppdrag och varje beslut.
Nu växer vi vidare i Malmö och söker en engagerad Kund- och Personalansvarig som vill vara med och utveckla både verksamheten, våra medarbetare och kundupplevelsen.
Om rollen
Som Kund- och Personalansvarig har du en nyckelroll i vår verksamhet. Du ansvarar för ett antal assistansuppdrag och arbetar nära kunder, anhöriga, personliga assistenter, myndigheter och andra samarbetspartners. Du är den naturliga länken mellan kundens behov, verksamhetens mål och medarbetarnas förutsättningar att lyckas.
Hos oss får du stor möjlighet att påverka. Vi söker dig som vill vara med och driva utveckling, bidra med nya idéer och säkerställa att vi fortsätter leverera personlig assistans med hög kvalitet och ett starkt kundfokus.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Helhetsansvar för ett antal assistansuppdrag
Rekrytering, introduktion och ledning av personliga assistenter
Arbetsmiljö- och personalansvar
Kunddialog och utveckling av assistansuppdrag
Budget- och kostnadsansvar för dina uppdrag
Samverkan med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer
Säkerställa kvalitet, dokumentation och efterlevnad av lagar och riktlinjer
Vem är du?
Du har erfarenhet från personlig assistans och är väl förtrogen med LSS. Kanske arbetar du redan idag som kundansvarig, verksamhetschef eller i en annan ledande roll inom branschen och vill ta nästa steg i en organisation där utveckling, kvalitet och engagemang står i centrum. Meriterande om du har en akademisk utbildning likt socionom eller liknande som arbetsgivaren bedömmer likvärdig.
Vi tror att du:
Är trygg, strukturerad och lösningsorienterad
Har ett coachande och inkluderande ledarskap
Trivs med ansvar och att fatta beslut
Ser möjligheter där andra ser utmaningar
Är kommunikativ och bygger starka relationer
Vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och kunder
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt driv och din förmåga att skapa resultat genom människor.
Därför skall du välja Särnmark!
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats där dina idéer tas tillvara och där du får möjlighet att påverka verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtresa i Malmö och söker dig som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-16Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Körkort är ett krav.
Välkommen till Särnmark - där kvalitet, engagemang och utveckling går hand i hand.
Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
213 75 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Driftchef
Stefan Jangenheim stefan.jangenheim@sarnmark.se +46850592011 Jobbnummer
10004724