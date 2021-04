Kund - och logistikkoordinator till Dagab Inköp & Logistik - Bravura Sverige AB - Kontorsjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Kontorsjobb / Stockholm2021-04-06Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-06Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Dagab. Det finns viss möjligheter till förlängning av uppdraget.Dagab Inköp & Logistik skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom b.la. Hemköp, Willys, Snabbgross, Urban Deli, Mat.se och Apohem. Dagab utvecklar också egna varumärken såsom Garant, Eldorado och Såklart. Deras verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur de agerar mot sina medarbetare. På så sätt ger Dagab sina kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val. Med andra ord - hos Dagab är du med och påverkar det vardagliga livet för sisådär tio miljoner människor, förstå hur viktiga våra medarbetare är för Dagab. Välkommen du med!Som Kund - och logistikkoordinator kommer du att tillhöra avdelningen som ansvarar för de externa butiker som Dagab samarbetar med. Syftet med rollen är att tillsammans med avtalsansvariga se till att allting fungerar i praktiken för alla butiker, varje dag. Ni tillhandahåller Dagabs kunder expertkunskap inom pris & sortiment, logistik, servicegrad och administration. Som kund- och logistikkoordinator är du ansvarig för den operativa driften mot kund inom samtliga områden. Rollen innebär dels att koordinera kundens önskemål med interna kontaktytor och processer, dels att administrera och kvalitetssäkra data kopplat till pris, sortiment och kampanj. Vidare prioriterar du uppgifter från kund utifrån en affärsmässig synvinkel och driver förbättringsarbete inom effektivisering av den dagliga administrationen.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Eftergymnasial utbildning, gärna inom logistik eller inköpArbetslivserfarenhet som inköpsassistent, Supply Planner eller försäljning inom retail där du skapat dig en god förståelse för varuförsörjningGoda kunskaper i ExcelDu uttrycker dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelskaMeriterande med kunskaper i SAP och om du arbetat med service gentemot B2BHär trivs du som vågar ta för dig, tar initiativ och har förmågan att leda dig själv i det dagliga arbetet. Vi tror att du får energi av att arbeta i högt tempo och kan lösa frågor utan givna svar. Vidare tror vi att du är kommunikativ och har förmågan att bygga goda och långsiktiga relationer. Slutligen har du en analytisk förmåga samt arbetar strukturerat och lösningsorienterat för att nå goda resultat trots en miljö med ett högt tempo.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: Torsplan, StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: administration, koordination, koordinator, administratör, assistent, försäljning, axfood, fmcg, livsmedel, service, Stockholm, support, admin, SAP, axfood, omgående, dagab, supply, supply planner logistikVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Bravura Sverige AB5672197