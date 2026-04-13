Kulturskollärare - Saxofon och Klarinett
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Arbetsuppgifter
Undervisning i saxofon och klarinett för barn och unga på olika nivåer
Ensemble- och gruppundervisning
Medverkan i konserter, föreställningar och andra publika sammanhang
Samarbete med kollegor inom kulturskolan och andra verksamheter
Aktivt bidra till kulturskolans pedagogiska och konstnärliga utvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant pedagogisk och/eller musikalisk utbildning
Har goda kunskaper i saxofon, klarinett och musikpedagogik
Har erfarenhet av undervisning av barn och unga
Är trygg, lyhörd och har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt och strukturerat
Pedagogisk insikt och ett inkluderande förhållningssätt är viktigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Är du den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318954-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589)
Södra Kyrkogatan 4 (visa karta
)
575 80 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kulturchef
Thomas Hanzén thomas.hanzen@eksjo.se 0381-361 09
