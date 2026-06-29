Kulturskolechef till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, / Administratörsjobb / Söderhamn Visa alla administratörsjobb i Söderhamn
2026-06-29
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Ditt uppdrag
Vill du leda en verksamhet där kreativitet, kvalitet och utveckling går hand i hand? Nu söker vi en kulturskolechef som vill ta ett helhetsgrepp om en bred och dynamisk verksamhet – och samtidigt göra verklig skillnad för barn och unga.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med verksamhetsnära utveckling. Som kulturskolechef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, resultat och utveckling.
Du har personal- och budgetansvar och leder ett engagerat team på 16 medarbetare. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och en verksamhet i ständig utveckling. Uppdraget omfattar även planering, uppföljning och resursfördelning, med fokus på hållbara arbetssätt och långsiktig utveckling. Du bygger samverkan både intern och externt.
Tjänsten är i omfattning 70 %, med möjlighet att forma resterande 30% utifrån din kompetens och ambition i dialog med oss.
Beskrivning av arbetsplatsen
Kulturskolan i Söderhamn erbjuder barn och unga en bred och mångsidig undervisning inom musik, dans, drama, bild, film och andra kreativa uttryck. Som en del av kommunens kulturarbete drivs även KULAN (kultur i skolan), ett arbete som stärker barn och ungas tillgång till kultur genom att integrera estetiska lärprocesser i utbildning och verksamhet. Genom samverkan mellan skola, kulturliv och andra aktörer skapas kreativa lärmiljöer där konst och kultur används som verktyg för lärande, delaktighet och personlig utveckling. Här möts skaparglädje, lärande och gemenskap – och vi är en självklar del av kommunens kulturliv.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom konstnärligt, pedagogiskt eller kulturinriktat område, alternativt annan relevant utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet från kulturskola eller annan verksamhet inom kultursektorn.
• ledarerfarenhet med ansvar för personal och budget.
• erfarenhet av offentlig eller politiskt styrd organisation.
Körkort B
God kunskaper i svenska i tal och skrift.
Mål och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Ledarskap
Strukturerad
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Kontakt
Mats Siggstedt, Musikerförbundet 070-8210002 Jobbnummer
9982310