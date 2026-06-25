Kulturskolan söker vikarierande lärare i dans
Ulricehamns kommun, Kulturskolan / Pedagogjobb / Ulricehamn Visa alla pedagogjobb i Ulricehamn
2026-06-25
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Kulturskolan i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla – från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Kulturskolan vänder sig i till elever i grundskole- och gymnasieåldern. Cirka 550 elever finns hos oss varje vecka. Alla elever har möjlighet att delta i ensemble eller orkester.
Vi följer grundskolans läsårstider och vi har undervisning både på skoltid och på eftermiddag/kvällstid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som lärare blir att undervisa kulturskolans elever samt elever som valt dansprofilen på Tingsholmsgymnasiet i dans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dans- eller musikalutbildning samt pedagogisk bakgrund. Vi ser positivt på tidigare erfarenhet av undervisning i dans.
Körkort och tillgång till bil är ett krav för tjänsten då undervisning sker både i kulturskolans lokaler och i grundskolans lokaler utanför tätorten.
Som person har du god förmåga att skapa relationer, så väl med elever som till annan personal. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-11 , upphör: 2027-07-26 .
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328875". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040
523 32 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Kulturskolan Kontakt
Nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0321-59 50 00 Jobbnummer
9978787