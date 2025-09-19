Kulturskolan söker bildlärare
2025-09-19
Är du bildlärare med stort elevfokus och engagemang? Välkommen till ett härligt gäng på Kulturskolan i Världsarvsstaden Falun. Vi erbjuder ett utvecklande och flexibelt arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Kulturskolan har en stark efterfrågan på sina tjänster och verkar i en rik kulturmiljö med ett brett kulturliv och flera starka institutioner inom Kulturområdet.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för Faluborna. På sektionen Ung kultur och Folkbildning skapar vi möjligheter för Faluns invånare och besökare att ta del av, och själva skapa kultur, med fokus på att möta barn och unga. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Falun växer med kultur!
Vi söker till Kulturskoleenheten en utbildad bildlärare för undervisning i bild och skapande för Kulturskolans elevgrupper. Undervisningen på Kulturskolan erbjuds på barn och ungas fria tid, det innebär att undervisningen främst sker på eftermiddagar och kvällar. Arbete på helg kan också förekomma.
Bildundervisningen sker i grupp för barn och unga upp till 20 år, från nybörjare till avancerad nivå och du ska ha god pedagogisk insikt som både bygger på den enskilda elevens såväl som gruppens behov. Du tar eget ansvar för dina elevgrupper och verkar för goda kontakter med eleverna och deras familjer. I samråd med chef lägger du schema utifrån verksamhetens behov och deltar aktivt i möten och fortbildningar. Till stöd finns elevhanteringssystemet SpeedAdmin och en visst administrativt stöd.
Du kommer att arbeta i ämneslag och på Kulturskolan finns stora möjligheter till samarbete med andra lärare och personal inom sektionen. Tillsammans med chef, kollegor och elever behöver du kunna planera och aktivt delta i aktiviteter utifrån Kulturskolans politiska uppdrag. Kulturskolans kärnuppdrag är terminsbaserad kursverksamhet. Kulturskolans uppdrag innefattar även viss lovverksamhet, utåtriktad verksamhet, kortkurser, anpassad funkisverksamhet, samt mindre utbud till skola. Arbete på hela sektionen tillsammans med övriga enheter kan förekomma.
En utmaning för Kulturskolans verksamhet är att nå fler, och grupper som vi inte når idag. Alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter, vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och engagemang. Vi arbetar aktivt med barnkonventionen och eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Kulturskolan i Falun är under utveckling och vi önskar att du är med och bidrar till att forma en dynamisk verksamhet för Faluns barn och unga, tillsammans med barn och unga.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Pedagogisk utbildning och/eller konstnärlig utbildning i bild/form eller närliggande ämne
• KörkortDina personliga egenskaper
Vi söker en person som är ordningsam och har förmåga att jobba mot gemensamma mål, och som kan planera och organisera arbetet på ett realistiskt sätt. Med kapacitet att följa upp resultatet, och anpassa resurserna utifrån målen. Arbetet är självständigt och vi uppskattar egna initiativ och vilja att anta utmaningar.
Vi tror att det är viktigt att kunna bygga relationer och att skapa samarbete med olika personer i organisationen. Här blir förmåga till kompromisser och lyhördhet viktiga, och ett öppet, kommunikativt sätt.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av undervisning för barn och unga, gärna på Kulturskola
• Dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet av arbete i olika material och tekniker inom bild- och form-området, såsom teckning, måleri, fotografi, film, design, digitala verktyg, grafik med mera
• Kompetens inom andra konstformer/ämnen som är vanligt förekommande på Kulturskola
• Utbildning i Barnkonventionen
• Erfarenhet av att arbeta med delaktighet och inflytande för barn och unga
• Erfarenhet av roll som projektledare och/eller samordnare
• Erfarenhet av att i strukturerad form möta elever med funktionsnedsättningar/särskilda behov
• Kunskap i elevhanteringssystemet Speedadmin samt digitala planerings- och kommunikationsverktyg inom Office 365 som tex Teams och Forms. la verktyg, grafik etc
Anställningsvillkor
Tjänsten är en semestertjänst i form av tillsvidareanställning på heltid.
Arbetet sker huvudsakligen på barn och ungas fria tid. Både dagtid och kvällstid. Förväntan på arbete upp till fyra kvällar per vecka. Även arbete på helg förekommer.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
