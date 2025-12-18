Kultursamordnare till Kävlinge kommun
2025-12-18
Kävlinge kommun söker dig som ser samarbetsmöjligheter med föreningar, kulturaktörer, organisationer, kommunala verksamheter med flera och också i samskapande med invånare för att erbjuda mer kultur till fler invånare i kommunen!
Du har ett brett uppdrag som kultursamordnare i Kävlinge kommun och i det ingår en konstsamling, offentlig konst, dialog med kulturföreningar, bidragshantering, kultur i skolan, lokalfrågor och att skriva ärenden till nämnden.
Du arbetar nära fritids-och föreningssamordnaren i kommunen. I tjänsten ingår visst kvälls-och helgarbete.
I Kävlinge är föreningarna i full gång med att skapa verksamhet i Lallerstedska huset, som är ett kultur-och allaktivitetshus. De senaste åren har kommunen berikats med ett par muralmålningar, en ny tunnelmålning, varit engagerad i X-sites med landart och haft BID-projekt som utmynnat i målningar på elskåp som några exempel. Kommunen arbetar aktivt med flera KulturCrew för elever såväl i skolan som på fritiden.
Organisatoriskt tillhör du biblioteksverksamheten som består av nio personer och ingår där i ett positivt gäng som är utvecklingsorienterade, nyfikna och professionella.
Är du den vi söker?
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt, vilket innebär att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med personer i olika sammanhang och funktioner. Du har erfarenhet av självständigt arbete med stor grad av eget ansvar och förstår vad det innebär att arbeta med kulturfrågor i en politiskt styrd organisation. Som person är du strukturerad och flexibel samt lösningsorienterad.
Vi ser gärna att du har ett brett kulturintresse och god kännedom om kulturpolitik.
Erfarenhet av arbete med marknadsföring, kommunikation och sociala medier ser vi positivt på.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Du har en examen från högskola/universitet inom kulturvetenskap eller område som vi bedömer likvärdig eller eftergymnasial utbildning inom kulturområdet.
Du har minst ett års erfarenhet från yrket.
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
