Kultursamordnare med inriktning programplanering
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Administratörsjobb / Sandviken Visa alla administratörsjobb i Sandviken
2026-01-15
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar bl a för kulturskola, bibliotek, museer, evenemang, konsthall, föreningsbidrag, kulturhistoriska miljöer, bad, idrott och friluftsliv.
Kulturenheten arbetar med:
* Produktion och samordning av öppen programverksamhet samt scenteknik
* Kommunikation inför konserter, dans- och teaterföreställningar, mässor, festivaler, samtal och utställningar
* Sandvikens konsthall, offentlig konst och konstpedagogik
* Produktion och samordning av Kulturlöftet (alla elever, 4-16 år, i kommunen erbjuds varje läsår professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande på skol- och förskoletid)
* Produktion och samordning av Välmåga 2026-2028 - en strategisk samordning av kultur- och fritidsutbud för seniorer och andra omsorgstagare
* Lokaluthyrning på Kulturcentrum och ett tiotal ytterligare fastigheter som fungerar som arenor för den ideella idéburna sektorn i kommunen
* Stöd till folkbildning och föreningsliv, museer och kulturhistoriska miljöer, stipendier och priser
Kulturenheten arbetar nära andra offentliga aktörer, det fria kulturlivet och den ideella idéburna sektorn både i och utanför Sandviken. Enheten har ett samordnande uppdrag inom kulturhuset Kulturcentrum där lokaler, utbud och kommunikation samordnas med Folkbiblioteket, Litteraturhuset Trampolin, Kulturskolan och Folkets Hus.
Kulturenhetens arbetsgrupp består av enhetschef, två kulturproducenter, fem kultursamordnare, kommunikatör och scentekniker. Enheten kompletteras regelbundet av konst- och kulturvärdar, scen-och utställningstekniker och andra uppdragstagare.
Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Kultursamordnaren med inriktning programplanering kommer arbeta som en integrerad del i Kulturenhetens olika programverksamheter med
* samordning, planering, administration och logistik inom Välmåga
* administration och logistik inom Kulturlöftet
* administration och logistik inom öppen programverksamhet på Kulturcentrum
I arbetet med programplanering ingår att boka transporter, lokaler, skriva avtal, planera och följa upp projektbudgetar, föra statistik, sammanställa information till kulturpiloter och kultur- och fritidsombud samt sammanställa programdetaljer.
I uppdraget ingår även att bistå i redovisning och ansökan om externa medel.
Arbetet utförs i nära samarbete med övriga på enheten samt kulturpedagoger, verksamhetsutvecklare med flera inom Kulturcentrum och externa parter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* akademisk utbildning inom kulturområdet
* arbetslivserfarenhet inom kulturområdet, företrädesvis av politiskt styrd organisation
* arbetslivserfarenhet av kulturproduktion, programplanering och kulturadministration
* gedigna administrativa färdigheter
* B-körkort
* kompetensatt arbeta i olika digitala system från publicering på intranätet och med digitala planeringsverktyg till Excel, Teams och Outlook
Som person är du:
* strukturerad och flexibel
* snabblärd och effektiv
* prestigelös med hög arbetsmoral
* social och samarbetsvillig
* driftig och självgående
* lösningsfokuserad och kreativ
ÖVRIGT
Obekväm arbetstid kan ingå i tjänsten, bemanning under kvällar och helger kan förekomma.
Sökande kan kallas till intervjuer löpande under ansökningsperioden.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kulturenheten
Elenor Noble elenor.noble@sandviken.se 026-24 16 12 Jobbnummer
9685022