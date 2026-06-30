Kultursamordnare med inriktning konst
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Kulturjobb / Sandviken Visa alla kulturjobb i Sandviken
2026-06-30
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I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
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Kultur- och fritidsförvaltningen har en central roll i att skapa en levande, inkluderande och inspirerande kommun för alla invånare. Hos oss arbetar vi med allt från kulturskola, bibliotek och museer till evenemang, konsthall och stöd till föreningslivet. Vi ansvarar även för kulturhistoriska miljöer samt för kommunens bad, idrotts- och friluftsverksamhet.
Tillsammans skapar vi meningsfulla upplevelser, mötesplatser och möjligheter för människor i alla åldrar – varje dag. Vill du vara med och göra skillnad i ett arbete som bidrar till livskvalitet, kreativitet och gemenskap? Då kan Kultur- och fritidsförvaltningen vara din nästa arbetsplats.
Kulturenheten arbetar med:
• Produktion och samordning av öppen programverksamhet samt scenteknik
• Kommunikation inför konserter, dans- och teaterföreställningar, mässor, festivaler, samtal och utställningar
• Sandvikens konsthall, offentlig konst och konstpedagogik
• Produktion och samordning av Kulturlöftet (alla elever, 4-16 år, i kommunen erbjuds varje läsår professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande på skol- och förskoletid)
• Produktion och samordning av Välmåga 2026-2028 – en strategisk samordning av kultur- och fritidsutbud för seniorer och personer med funktionsnedsättning
• Lokaluthyrning på Kulturcentrum och ett tiotal ytterligare fastigheter som fungerar som arenor för den ideella idéburna sektorn i kommunen
• Stöd till folkbildning och föreningsliv, museer och kulturhistoriska miljöer, stipendier och priser
Kulturenheten arbetar nära andra offentliga aktörer, det fria kulturlivet och den ideella idéburna sektorn både i och utanför Sandviken. Enheten har ett samordnande uppdrag inom kulturhuset Kulturcentrum där lokaler, utbud och kommunikation samordnas med Folkbiblioteket, Litteraturhuset Trampolin, Kulturskolan och Folkets Hus.
Enheten kompletteras regelbundet av konst- och kulturvärdar, scen-och utställningstekniker och andra uppdragstagare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Sandvikens konsthall består av cirka 250 kvadratmeter utställningsyta och är belägen mitt i kulturhuset Kulturcentrum. Utställningsverksamheten är en integrerad del i Kulturcentrums programverksamhet och visar i dagsläget separat- och grupputställningar med samtidskonst, utställningar för barn- och unga i breda samarbeten utifrån bilderböcker, den årligen återkommande Sandvikensalongen och utställningar inom den årligen återkommande satsningen på Sandviken form&design där Ung Svensk Form återkommer 2027. Utifrån utställningarna arrangeras programverksamhet; vernissage, publika samtal, visningar, workshops, föreställningar och föredrag.
Kultursamordnaren med inriktning konst har i uppdrag att samordna både utställningsverksamheten på Sandvikens konsthall och kommunens arbete med offentlig konst. I uppdraget ingår att:
• arbeta med att utveckla Sandvikens konsthalls programverksamhet med både bredd och spets
• arbetsleda och stötta gästande curatorer, konstnärer och utställningstekniker och säkerställa god logistik och realistiska tidsplaner inom budget
• göra omvärldsbevakning och ta fram förslag på innehåll samt sammankalla en programgrupp för konstverksamheten
• planera och genomföra utställningar och konstprojekt från ax till limpa
• samordna utställningar och projekt tillsammans med kollegor inom enheten, övriga verksamheter inom Kulturcentrum och med externa samarbetspartners
• dokumentera, skriva fram projekt och ansöka om externa medel
• samordna underlag för kommunikation av konsthallens utbud
• arbeta med utlåning av verk ur kommunens konstsamling och omhängningar av kollektioner av konst på arbetsplatser och i semioffentliga miljöer
• arbeta för ett gott värdskap och breddad publik i nära samarbete med konstvärdar och kultursamordnaren med inriktning publikutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som har
• master i fri konst från konstnärlig högskola alternativt akademisk examen inom konstvetenskap, utställningsproduktion, museologi eller något som av arbetsgivaren anses likvärdigt
• minst fem års arbetslivserfarenhet inom utställningsproduktion i olika slags utställningsrum och verksamheter
• arbetslivserfarenhet från olika slags organisationer
• intresse för att arbeta med stark känsla för konstnärlig kvalitet och integritet samt publik angelägenhet och med innehåll som karaktäriseras av både bredd och spets
• brett nationellt kontaktnät inom samtidskonst
• mycket god planeringsförmåga och kompetens inom logistik, administration och digitala verktyg
• erfarenhet av att arbeta i olika digitala system
Önskvärt är även
• arbetslivserfarenhet inom offentlig konst
• erfarenhet inom kulturproduktion och att driva kulturprojekt inom olika konstformer
• erfarenhet av politiskt styrd organisation
Som person är du
• strukturerad och flexibel
• snabblärd och effektiv
• prestigelös med hög arbetsmoral
• social och samarbetsvillig
• driftig och självgående
• lösningsfokuserad och kreativ
Arbetsprover
I samband med eventuell intervju kommer du behöva kunna uppvisa arbetsprover från tidigare utställningsplanering. Arbetsproverna får inte vara framtagna med hjälp av AI.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2029-08-31 .
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
81180 Sandviken (visa karta
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811 80 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kulturenheten
Elenor Noble elenor.noble@sandviken.se 026-24 16 12 Jobbnummer
9984368