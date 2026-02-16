Kulturproducent med fokus ungdomskultur
2026-02-16
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du vara med och utveckla framtidens kultur? Vi söker en engagerad och initiativrik kulturproducent som brinner för att skapa meningsfulla kulturella sammanhang.
Du får en central roll i att planera, producera och genomföra kulturevenemang som speglar ungas behov, perspektiv och kreativitet.
Som kulturproducent ansvarar du, tillsammans med verksamhetens övriga producenter, för att planera, producera och genomföra kulturevenemang. Du arbetar nära andra enheter, kontor, föreningar och externa kulturaktörer.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla, driva och genomföra kulturprojekt. Arbetet innebär både strategiskt utvecklingsarbete och praktiskt genomförande, alltid med kommuninvånarnas delaktighet och behov i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Planera, producera och genomföra kulturevenemang.
- Driva projekt från idé till genomförande, med tydligt fokus på kvalitet och delaktighet.
- Samarbeta med interna enheter, föreningar och kulturaktörer.
- Ansvara för bokning och programläggning av Upplands-Bro konsthall, inklusive praktisk samordning och kontakt med konstnärer, handläggning av avtal.
- Hantera föreningsbidrag.
- Förhandla och ta fram avtalsförslag med kulturaktörer.
- Bidra till att utveckla kommunens kulturutbud med särskild fokus på ungas deltagande och inflytande.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom kulturproduktion, kulturvetenskap, projektledning eller motsvarande.
- Dokumenterad projektledarerfarenhet.
- God datorvana och trygghet i digitala verktyg.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i komplexa situationer.
- God samarbetsförmåga och vana att arbeta i nätverk.
- Mycket god organisatorisk förmåga.
Meriterande om du har:
- Erfarenhet av kommunikation och arbete med sociala medier.
- Erfarenhet av att skriva avtal och samarbeta med kulturaktörer.
- Erfarenhet av arbete med ungdomar och av att stärka ungas delaktighet i kultur.
- Erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet.
- Erfarenhet av arbete med konsthall, utställningsproduktion eller bokning av kulturella program.
Vi söker dig som är:
- Lösningsorienterad och flexibel i en verksamhet där förutsättningar kan ändras snabbt.
- Kommunikativ, inkluderande och trygg i mötet med unga och vuxna.
- Driven, kreativ och idérik - med förmåga att omsätta idéer till genomförbara projekt
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.
Tjänsten är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 1 mars 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/45". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret, Bibliotek Kontakt
Olof Språng 08-58169000 Jobbnummer
9743734