Kultur- och fritidssamordnare
2026-04-08
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Vill du vara med och skapa möjligheter för ett levande kultur- och fritidsliv i Laxå? Har du ett starkt engagemang för civilsamhället och vill arbeta nära människor i olika åldrar? Då kan du vara den vi söker till rollen som kultur- och fritidssamordnare i Laxå kommun!Om tjänsten
Som kultur- och fritidssamordnare i Laxå kommun arbetar du nära föreningsliv, invånare, kulturskola och andra aktörer för att utveckla och stärka kultur- och fritidsverksamheten. Uppdraget är både operativt och samordnande, med fokus på att skapa goda förutsättningar för olika målgrupper - inte minst barn, unga och äldre.
Tjänsten bidrar till kommunens övergripande mål om goda uppväxtvillkor för barn och unga samt en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Du blir en viktig länk mellan kommunen och civilsamhället och arbetar för att skapa meningsfulla sammanhang, delaktighet och livskvalitet.
Du kommer att ingå i en enhet där även biblioteket är en viktig del av verksamheten. Det innebär att samverkan med biblioteket är central och att visst operativt arbete kopplat till biblioteksverksamhet, cirkelverksamhet och uppsökande insatser kan ingå i uppdraget.
I rollen ingår också ett nära samarbete med andra kommunala verksamheter såsom skola, socialtjänst, skolans sociala team, arbetsmarknadsenhet, kommunala aktivitetsansvaret (KAA), familjecentral samt elevhälsa. Tillsammans arbetar ni för att stärka förebyggande insatser och skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter kan komma att variera över tid, men inkluderar bland annat att:
Samverka med föreningar, kulturskola, bibliotek och andra aktörer inom civilsamhället
Samverka med kommunala verksamheter såsom skola, socialtjänst, elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och KAA
Planera, genomföra och följa upp aktiviteter, projekt och evenemang
Arbeta operativt med olika konst- och kulturformer, inklusive administration av kommunal konstsamling
Bidra i och utveckla verksamhet i samverkan med biblioteket, exempelvis cirklar och uppsökande aktiviteter
Stötta och utveckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen
Arbeta med målgruppsanpassade insatser, särskilt för barn, unga och äldre
Bidra till strategisk utveckling och samordning inom området
Skapa och utveckla samverkan kopplat till kulturskolans verksamhetKvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete inom kultur, fritid, bibliotek, kulturskola, skola eller föreningsliv
God förmåga att samverka och bygga relationer
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Strukturerad och initiativtagande
Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och engagerad. Du trivs i en roll där du får växla mellan operativt arbete och mer strategiska inslag. Du är prestigelös och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov.
Arbetet innebär att du ibland behöver arbeta på kvällar och helger - och du ser det som en naturlig del av uppdraget.
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor i Laxå. Du blir en del av en organisation där samverkan, engagemang och utveckling står i fokus.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Tjänsten är en visstidsanställning i 12 månader med möjlighet till förlängning.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918), https://www.laxa.se/
Postgatan 2-4 (visa karta
)
695 80 LAXÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laxå Kontakt
enhetschef
Sofie Nordenhaag Law sofie.nordenhaaglaw@laxa.se 0584-473194 Jobbnummer
9842963