Kullens trafikskola
2025-08-10
Jobbar du på trafikskola och vill byta miljö?
Vi är en trafikskola med goda resultat, lång erfarenhet och kompetenta lärare.
Kullens Trafikskola har gjort sig känd som Årets nyföretagare 2019 Sollentuna, en trafikskola man kan lita på, med service i toppklass och lärare med lång erfarenhet som resulterar i goda resultat för eleverna.
Kullens finns i centrala Sollentuna i nya fräscha lokaler, med närhet till bra kommunikationsmedel.
Vi söker nu en Trafiklärare med frihet under ansvar.
Du som söker behöver vara en bra pedagog och en bra kollega. Det är viktigt att du är lyhörd, serviceinriktad och tar stort ansvar. Vi vill att du har en positiv livssyn, visar omtanke och hänsyn om kollegor och elever. Samtidigt är det viktigt att du är flexibel och är en bra team-player.
Dina arbetsuppgifter blir att utbilda elever för att ta B-körkort. Är du intresserad av att hålla kurser så finns det även möjlighet att få utökat ansvarsområde såsom att hålla handledarkurser och Riskettan.
Du behärskar Svenska i tal och i skrift, och har du dessutom kunskaper i andra språk är detta naturligtvis ett plus.
Beskrivning av kvalifikationer:
Godkänd av Transportstyrelsen Trafiklärare behörighet B. Har du övriga behörigheter är det meriterande.Publiceringsdatum2025-08-10Om företaget
Vi är måna om våra kollegor och strävar efter att hålla oss uppdaterade genom att kontinuerligt delta på kurser och fortbildningar. Vi erbjuder förhandlingsbar lön med bra villkor.
Vill du jobba i en stressfri och flexibel miljö där vi har eleven i fokus?
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
