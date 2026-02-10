Kubbonge HVB söker behovsanställda och sommarvikarier
Kubbonge AB
2026-02-10
Kubbonge HVB erbjuder vård och boende för flickor/unga kvinnor från 15-20 år som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång.
Flickorna /de unga kvinnorna har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.
Vi söker nya kollegor till vårt fantastiska team!
Är du en trygg och empatisk person med en stark självkänsla? Trivs du i en dynamisk och utmanande miljö där du verkligen kan göra skillnad? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Hos oss får du arbeta i en meningsfull och utvecklande roll där du möter både utmaningar och möjligheter varje dag. Vi söker dig som har en god självinsikt, är stabil i pressade situationer och har bearbetat dina egna erfarenheter för att kunna möta andra med öppenhet och förståelse.
Vi söker dig som:
Har en stark inre trygghet och förmåga att stå stadigt i utmanande situationer
Är lyhörd, empatisk och professionell i ditt bemötande
Har en förmåga att hantera komplexa situationer med lugn och lösningsfokus
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, en varm gemenskap och möjligheten att verkligen påverka. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan idag!
Kubbonge AB (org.nr 556999-3503), https://www.kubbonge.se/
