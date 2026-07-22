Krympplastare
Jansson Bengtsson Engineering AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
2026-07-22
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Inför höstsäsongen September till December söker vi på JB Engineering noggranna och självgående krympplastare till söderort samt norrort i Stockholm. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att väderskydda och krympplasta båtar, maskiner, byggkonstruktioner eller industriutrustning inför vinterförvaring och transport.
Arbetet sker i första hand utomhus och på fältet, vilket kräver god fysik, noggrannhet och förmåga att arbeta säkert under skiftande väderförhållanden.
Meriterande:
Heta Arbeten-certifikat.
Erfarenhet av arbete med båtar, marina miljöer eller tunga maskiner
B körkort
Vad erbjuder vi?
Hos JB Engineering får du ett fartfyllt och omväxlande säsongsarbete i ett gott gäng med korta beslutsvägar. Vi tillhandahåller all nödvändig skyddsutrustning och verktyg för att du ska kunna utföra ditt arbete säkert och effektivt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: info@jbengineering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jansson Bengtsson Engineering AB
(org.nr 559125-8347) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009641