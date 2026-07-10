Krossmaskinist
Swerock Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Malmö
2026-07-10
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Vill du arbeta med moderna maskiner, stort eget ansvar och varierande arbetsplatser?
Swerock är en av Sveriges ledande leverantörer av ballast, grus- och bergkrossprodukter. Med över 200 täkter och verksamhet över hela landet är vi en stabil arbetsgivare med stort fokus på säkerhet, utveckling och hållbarhet.
Nu söker vi en engagerad och självgående krossmaskinist till vår mobila krossverksamhet i södra Sverige.
Om rollen
Som krossmaskinist hos oss är du en nyckelperson i produktionen. Du ansvarar för materialhanteringen kring den mobila krossanläggningen och säkerställer att processen flyter effektivt från inkommande material till färdig produkt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Köra hjullastare och hantera materialflöden
Övervaka och optimera krossprocessen
Säkerställa kvalitet, produktion och kapacitet
Utföra daglig tillsyn, service och förebyggande underhåll
Genomföra enklare reparationer och felsökning
Bidra till en säker, effektiv och välfungerande arbetsplats
Arbetet sker på olika arbetsplatser i Halland, Småland och Skåne, vilket innebär resor och periodvis övernattning på annan ort under arbetsveckan.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar och som får saker att hända. Du arbetar självständigt samtidigt som du är en lagspelare som ställer upp där det behövs.
Vi söker dig som:
Är driven, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har ett högt säkerhetstänk
Trivs med ett varierande och flexibelt arbete
Har tekniskt intresse och god maskinvana
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Vi söker dig som har
Förarbevis för hjullastare
God teknisk förståelse
Vana att använda digitala hjälpmedel och olika system
Meriterande
Förarbevis för grävmaskin
Erfarenhet från kross-, täkt- eller entreprenadverksamhet
Kunskaper inom svetsning, mekanik eller reparationer
Vi erbjuder
Hos Swerock får du ett varierande arbete med stor frihet under ansvar, moderna maskiner och kompetenta kollegor. Du blir en del av en stabil organisation där säkerhet, långsiktighet och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till Swerock!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta arbetschef Fredrik Lindblad på 0707-79 42 43.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerock Aktiebolag
(org.nr 556081-3031)
269 73 MALMÖ Arbetsplats
Swerock Kontakt
hiringManager
Niklas Angel niklas.angel@swerock.se Jobbnummer
9999523